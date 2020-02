Kallmyr mener offentligheten vil tjene på å få vite tilstanden til antatt syk femåring

Den avtroppende justisministeren sier til Aftenposten at man ikke så grunn til å betvile Utenriksdepartementets faktagrunnlag og sykdomsbeskrivelse.

– Jeg er veldig overrasket over at det blir debatt om dette nå. Vi har hele tiden blitt fortalt at dette barnet er dødssykt. Vi har ikke fått informasjon som skulle tilsi noe annet. Jeg er veldig overrasket over at man ikke sjekket dette bedre på forhånd, sier Kallmyr.

Den fem år gamle gutten ble hentet hjem sammen med sin IS-siktede mor og halvsøster i forrige uke. Statsminister Erna Solberg (H) begrunnet avgjørelsen med helsetilstanden til gutten, som ble omtalt som «antatt syk».

NRK skrev torsdag at jurister er uenige om offentliggjøringen av tilstanden til gutten.

Kallmyr mener det finnes unntaksbestemmelser som gjør at man kan være mer åpne om grunnlaget for at gutten ble hentet til Norge.

– Jeg har ikke innsikt i sykdomsbildet. Det kan være at barnet er sykt også. Men jeg tror offentligheten har mye å tjene på at dette faktisk kommer fram. Hvis ikke blir det mange konspirasjonsteorier. Det kan være møtes med åpenhet, sier Kallmyr til Aftenposten.

Internt i PST skal flere ha stusset på at den antatt syke gutten var så aktiv og oppegående da kvinnen og de to barna ble hentet ut, sier en sentral kilde i Justisdepartementet til Aftenposten.

Etter at gutten kom hjem har han fått behandling ved Oslo universitetssykehus, skriver avisen.