Byrådet i Bergen går av

– Jeg mener det ikke er grunnlag for mistillit. Hvis bystyret mener det er grunnlag for dette, er det flere som har ansvar. Vigilo ble innført på min vakt, og to finansbyråder har også vært løpende ansvarlig. Er det grunnlag for mistillit, er det naturlig at jeg tar konsekvensen av det og at vi samlet går av som byråd, sier byrådslederen.

– Det er ikke aktuelt for meg å ofre Linn Engø i en sak der flere har medansvar, for å sitte med makten. Det er ikke slik jeg er, sier Valhammer til Bergensavisen.

Sikkerhetssvikt

Avgangen kommer etter at det torsdag ble klart at Høyre, Frp, FNB og SV har mistet tilliten til Engø.

Valhammer varslet onsdag at mindretallsbyrådet vil gå av dersom det blir fremmet mistillit mot skolebyråden. Byrådet består av KrF, Venstre, MDG i tillegg til Ap. De fire partiene har bare 25 av 67 representanter i bystyret.

Nå gjør altså Valhammer alvor av trusselen.

Mistilliten mot Engø kommer etter at hun tirsdag stilte i en høring i den såkalte Vigilo-saken. Den kommer etter at det i september i fjor ble avdekket en alvorlig sikkerhetssvikt i skoleappen Vigilo som skal brukes til kommunikasjon mellom foreldre og ansatte i skoler og barnehager.

Ikke grunnlag

En sikkerhetssvikt i Bergen kommune gjorde at foreldre uten foreldreansvar og som ikke skulle få informasjon om barna, likevel ble lagt til i skoleappen. Noen av disse hadde besøksforbud.

Valhammer mener det ikke er grunnlag for mistillit i denne saken.

– Det er flere 100 digitaliseringsprosjekter gående i kommunen, og jeg mener en må ha en mye høyere terskel enn dette for å lande på mistillit. Så om bystyret endelig velger å gjøre dette, da er det mistillit til hele byrådet, sier han til Bergensavisen.