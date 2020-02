Statsrådslekkasjer: Både Raja og Rotevatn inn i regjering

Partilederen Trine Skei Grande bytter departement og blir kunnskapsminister. Rotevatn blir klima- og miljøminister, mens Raja overtar kulturministerposten etter Grande.

Spørsmålet om hvem av Venstres folk som skulle inn i regjering skal ha skapt ekstra hodebry fordi det også knyttes opp mot den uavklarte lederstriden i partiet.

Både Raja og Rotevatn skal ha hatt sterke støttespillere som jobbet aktivt for sin kandidat. Dersom kun én av dem skulle blitt utnevnt, ville det av mange bli oppfattet som en støtteerklæring i ledersituasjonen i Venstre. Flere kilder sa til Dagbladet at det var nødvendig å få plass til begge.

– Sju inn, én ut

Spekulasjoner og lekkasjer trillet ut mens Erna Solberg torsdag la siste hånd på verket før nye statsråder etter alt å dømme blir presentert fredag. Mange medier mener å vite deler av fasiten, men ingenting er bekreftet.

Sju navn blir nevnt som nye statsråder av mediene torsdag: KrF får inn Knut Arild Hareide, Venstre Sveinung Rotevatn og Abid Raja, og for Høyre Tina Bru, Geir Inge Sivertsen, Henrik Asheim, samt et regjeringscomeback for Linda Hofstad Helleland.

I tillegg til Frps sju statsråder, går Anniken Hauglie (H) ut av regjering, ifølge NRK og VG. Det gjør øyensynlig også Ola Elvestuen (V). Det blir dessuten en rokering som omfatter flere av de sittende statsrådene.

Hareide til samferdsel

Spørsmålet om tidligere KrF-leder Hareide er aktuell for regjering, har kommet med tiltakende styrke etter at Fremskrittspartiet trakk seg fra regjering.

Hovedpersonen har selv har gått et stykke på vei i å bekrefte at han er aktuell da han oppga at han avbrøt en stortingsreise på grunn av den politiske situasjonen her hjemme. Hareide vil ifølge Vårt Land og VGs opplysninger ta over som samferdselsminister.

De tre sittende KrF-statsrådene Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad og Dag Inge Ullstein blir værende i regjering, etter det Dagen og Vårt Land kjenner til.

Fornybar og oljå godt fornøyd med Bru

Høyres stortingspolitiker Tina Bru blir ny olje- og energiminister, ifølge DN og VG. Bru er innvalgt fra Rogaland og sitter i dag i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Hun har i lang tid vært ansett som ett av Høyres største politiske talenter og er storfavoritt til å bli valgt til ny nestleder i Høyre på partiets landsmøte til våren. Både fornybar-lobbyen og de tradisjonelle olje-aktørene tar ifølge E24 godt imot nyheten om den mulige utnevnelsen.

Geir Inge Sivertsen fra Troms rykker opp fra statssekretær til ny fiskeriminister, ifølge TV 2. Adresseavisen skriver at Linda Hofstad Helleland går inn i en nyopprettet statsrådspost som distriktsminister. Det skal også legges inn andre områder som hun skal ha ansvaret for i den nykonstruerte posten, skriver avisen.

En tredje Høyre-politiker som skal være på vei inn i regjeringen er Henrik Asheim, som ifølge Dagbladet tar over ministerposten som statsråd for forskning og høyere utdanningsminister.

Rokeringer

I tillegg til at det kommer inn flere nye statsråder, skal Solberg ha gjort flere bytter blant sittende statsråder.

Jan Tore Sanner (H) tar over som finansminister etter Siv Jensen, ifølge DN.

Monica Mæland (H) bytter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Justisdepartementet, melder flere medier. Hun etterfølges av Nikolai Astrup (H), som får et større ansvarsområde etter å ha sittet som digitaliseringsminister et års tid.

Hauglie går ut av regjering, og hennes jobb blir overtatt av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Hauglie har sittet som arbeids- og sosialminister siden 2015, og hun er øverste ansvarlige for Nav. De siste månedene har hun vært under press i kjølvannet av Nav-skandalen, og flere opposisjonspartier har besluttet eller vurderer å stille mistillitsforslag mot henne.

Venstres Iselin Nybø overtar som næringsminister etter Isaksen, ifølge TV 2.

Følgende Høyre-statsråder blir sittende som før: utenriksminister Ine Eriksen Søreide, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og helseminister Bent Høie. Ansvarsområdet for eldre og folkehelse legges inn under helseministeren, slik at statsrådsposten avvikles, ifølge flere medier.