SV: Kommer til å holde Erna ansvarlig for Nav-skandalen

Torsdag skriver både VG og NRK at Anniken Hauglie (H) er ferdig som arbeids- og sosialminister. Torbjørn Røe Isaksen ligger an til å bli Hauglies erstatter, melder NRK.

Statsrådbyttet skjer kort tid før kontroll- og konstitusjonskomiteen skal levere sin innstilling om Nav-skandalen. Den kan komme allerede 11. februar.

Regjeringen vil fortsatt bli holdt ansvarlig, sier Freddy André Øvstegård (SV), som sitter i kontrollkomiteen.

– Regjeringen kan ikke løpet fra ansvaret med å la Anniken Hauglie få slippe ut før kontrollkomiteen har gjort ferdig sin behandling, sier Øvstegård til Dagsavisen.

Vurderer daddelvedtak

SV har allerede konkludert med mistillit mot Hauglie. Det samme har Rødt og MDG. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er fortsatt i tenkeboksen.

Nå varsler Øvstegård at SV vil holde statsminister Erna Solberg (H) ansvarlig dersom Hauglie må gå av.

– Hvis og når Solberg lar Hauglie gå av, så overtar statsministeren det politiske ansvaret for den største rettsikkerhetsskandalen i nyere norsk historie.

– Da vil SV kreve at hun erkjenner det politiske ansvaret og at det er derfor Hauglie går av, sier Øvstegård.

Ifølge Øvstegård vil SV vurdere et såkalt daddelvedtak mot statsministeren dersom Hauglie faktisk går av. Et daddelvedtak, også kalt kritikkvedtak, er den sterkeste formen for kritikk som Stortinget kan avsi overfor en statsråd uten å fremme mistillit.

– Vi skal behandle ferdig saken og kommer til å henvende oss til Solberg og vurdere kritikkvedtak mot henne. Vi vil fortsette å holde regjeringen politisk ansvarlig for det som har skjedd, sier Øvstegård.

– Det vil være en stor ripe i lakken for Erna Solberg som statsminister, legger han til.

Øvstegård mener Hauglies mulige avgang er en stor innrømmelse fra Solberg.

– Det viser at statsministeren innså at Hauglie måtte gå av, og det er fordi vi har gravd fram så mange opplysninger om at alarmen burde gått før og at Hauglie er medskyldig i justismord som kunne vært stanset.

Rødt: Pinlig for Høyre og Frp

Rødt-leder Bjørnar Moxnes kaller Hauglies eventuelle avgang en god nyhet.

– Hvis dette stemmer så er det en god nyhet, skriver Rødt-leder Bjørnar Moxnes i en SMS til Dagsavisen.

Kjernen i saken er at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Minst 78 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette, mens Nav anslår at rundt 2.400 personer har fått urettmessige krav om å tilbakebetale trygdeytelser.

Moxnes fremmet mistillit mot Hauglie på Stortinget i november i fjor, men ble nedstemt.

Han mener fortsatt det er riktig av arbeidsministeren går av, men retter samtidig et spark mot Høyre og Frp.

– Dette er pinlig for regjeringspartiene, skriver Moxnes og fortsetter:

– Både Høyre og Frp har forsvart Hauglie mot mistillit med at hun skulle bli sittende for å rydde opp. Nå virker det som det bare var et billig påskudd for å unngå å stille maktpersoner til ansvar.

Senterpartiet: Presset øker mot Vågeng

Per Olaf Lundteigen, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen for Senterpartiet, er ikke i tvil om at Hauglies mulige avgang er en innrømmelse fra statsministeren.

– Det er en direkte konsekvens av Nav-rettsskandalen, sier han til Dagsavisen.

Den erfarne stortingspolitikeren gir samtidig Hauglie honnør for måten hun har opptrådt overfor Stortinget.

– Det er få Høyre-statsråder, om noen, som har opptrådt mer ærlig på Stortinget enn Hauglie.

Lundteigen mener presset øker mot Nav-direktør Sigrun Vågeng dersom Hauglie er ferdig som arbeidsminister.

– Hauglie slipper kritikken, og da gjenstår selvsagt spørsmålet om skifte av Nav-direktør. Det må det være naturlig å gjennomføre nå.

Han understreker at Stortinget kun forholder seg til statsråder, men mener likevel det vil være feil av Vågeng å fortsette dersom Hauglie trer ut av regjeringen.

– Det er noe regjeringen må ordne opp i.

Frp: Synd

Hanne Dyveke Søttar, som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen for Frp, synes på sin side det ville vært synd om Hauglie nå gikk av.

– Hvis hun har valgt det selv, så skjønner jeg det godt, med det presset hun har stått under. Men det ville vært synd.

– Hva tenker du om timingen?

– Det er litt dumt, men dette er det sikkert tatt en vurdering av. Jeg regner med det da er noen andre som tar over saken.

– Vil dette vanskeliggjøre det videre arbeidet i kontrollkomiteen?

– Det har jeg ikke rukket å tenke på enda. Vi får ta en vurdering av det når vi møtes, men saken går sin gang.

