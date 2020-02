KrF-topper vil droppe Granavolden-plattformen

– Det blir sagt at vi styrer videre på den plattformen, men jeg synes ikke det er logisk – og jeg er ikke enig i – at vi skal være forpliktet til Granavolden, når Frp har tatt det valget de har gjort ved å si at de ikke lenger er forpliktet av den, sier sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug til Trønder-Avisa.

Hun mener Granavolden-plattformen må reforhandles, eller det må forhandles fram en helt ny plattform.

Fylkesleder Brynjar Høidebraaten i Viken sier til avisa at partiet ikke skal føle seg bundet til plattformen i alle saker. Det samme gir Innlandet-leder Oluf Maurud uttrykk for og fylkesleder Jon N. Tviberg fra Trøndelag.

Fylkesleder Svein Iversen i Troms og Finnmark mener på sin side at det trengs en ny avtale mellom partiene.

Fylkesleder Bror-Lennart Mentzoni fra Vestfold og Telemark vil imidlertid heller vente og se hva Frp gjør – om de bryter avtalen først.

Frp-leder Siv Jensen har gjort det klart at partiet hennes ikke lenger er bundet av Granavolden-plattformen og vil følge sitt partiprogram når de nå blir opposisjonsparti på Stortinget.