Medier: Tina Bru (H) blir ny olje- og energiminister

Det var DN som først omtalte saken. Også VG får bekreftet opplysningene.

Bru er innvalgt fra Rogaland og sitter i dag i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Hun har i lang tid vært ansett som ett av Høyres største politiske talenter.

Bru er storfavoritt til å bli valgt til ny nestleder i Høyre på partiets landsmøte 27.–29. mars og åpnet før jul for å ta på seg vervet. Det blir ledig når Bent Høie trekker seg tilbake.

Konfliktsaker

En av vårens store konfliktsaker i norsk politikk, nemlig striden om hvordan iskanten i Barentshavet skal defineres, havner dermed på Brus bord. Formelt ligger saken i Klima- og miljødepartementet, men definisjonen av iskanten regulerer i praksis hvor langt nord i Barentshavet det skal være tillatt med oljeleting.

Bru vil også måtte gå inn i betente diskusjoner om oljenæringens rammevilkår, vindkraft på land og strømkabelen North Connect. I sistnevnte sak risikerer regjeringen å gå på et nederlag, nå som Frp er ute av regjering.

Tina Bru har flere ganger markert seg i klimapolitikken.

– Vi må ha en nullvisjon for klimautslipp for norsk sokkel helst innen 2035, men senest innen 2050, sa hun til NRK i november i fjor.

Sju ut

Fremskrittspartiet varslet mandag at partiet trekker seg fra regjeringen, og dermed forsvinner sju Frp-statsråder ut av statsminister Erna Solbergs (H) regjering. Det synes imidlertid klart at ikke alle de sju statsrådene blir erstattet.

Foruten Olje- og energidepartementet skal også tunge poster som finans, samferdsel og justis besettes.

Det er ventet at Venstre og KrF får én ny statsråd hver, mens Høyre får to eller tre.

At Brus navn torsdag ble kjent, er et signal om at brikkene begynner å falle på plass, og at alle de nye navnene i regjeringen blir presentert etter statsråd fredag.

Høyres stortingsrepresentanter har fått varsel om å være klare for et ekstraordinært gruppemøte fredag formiddag, får NTB opplyst.