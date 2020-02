Trump: Irak ønsker fortsatt amerikansk militærnærvær

De to presidentene møttes onsdag på sidelinjen under Verdens økonomiske forum i Davos.

Etter at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad 3. januar, erklærte den irakiske nasjonalforsamlingen soldatene i den USA-ledede koalisjonen mot IS for uønsket i landet. Dette ble gjentatt av statsminister Adel Abdul-Mahdi.

President Barham Saleh mener det militære samarbeidet må fortsette, ifølge Det hvite hus.