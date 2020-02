Ap og SV vil ha omkamp om tvillingabort

Da Granavolden-plattformen ble fremforhandlet, fikk KrF gjennom en endring i abortloven om fosterreduksjon, også kalt tvillingabort.

Mandag gikk Frp ut av regjeringen og sa at de ikke lenger anser seg som bundet av Granavolden-plattformen.

Aps Ingvild Kjerkol sier til Vårt Land at et forslag om å reversere innstrammingen i abortloven vil komme til uken. Hun utfordrer Frp til å stemme for å reversere lovendringen.

– Ap mener lovendringen var en alvorlig inngripen i kvinners selvbestemmelse. Det burde være lett for Frp å rydde opp i dette, sier hun.

Frp sier nei

Endringen i abortloven var et viktig gjennomslag for KrF. Konsekvensen av lovendringen var at kvinner som ønsker fosterreduksjon, må møte i en abortnemnd i stedet for automatisk å få det innvilget innen tolvte svangerskapsuke.

Men Frps helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen, sier at Frp ikke vil støtte Aps forslag.

– Jeg mener det blir feil å reversere endringen vi gjorde i abortloven, som var en rydding i regelverket. Fosterreduksjon må av medisinske grunner gjennomføres i den perioden abortloven definerer som senabort, og derfor er det riktig å behandle fosterreduksjon etter reglene for senabort, sier hun.

SV vil ha andre omkamper

SV tar også til orde for omkamper på flere andre områder av abortloven, som utvidelse av abortgrensen, avskaffelse av nemnder, tidlig ultralyd til alle og NIPT-testen, en blodprøve som avslører alvorlig sykdom hos fostre.

– Nå er det jo mindretallsregjering og nye flertallsmuligheter i Stortinget, og da tenker jeg at det er på tide for oss å ta omkamper på noen av de beslutningene, sier SVs Kari Elisabeth Kaski til VG.