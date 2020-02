FN-komité advarer mot retur av klimaflyktninger

FNs menneskerettighetskomité kom mandag med en ikke-bindende kjennelse i en sak fremmet av Ioane Teitiota fra øystaten Kiribati i Stillehavet.

Teitiota søkte i 2013 asyl i New Zealand. Søknaden begrunnet han med at øya der han levde, South Tarawa i Kiribati, var i ferd med å bli overbefolket på grunn av flyktninger fra omkringliggende øyer som er i ferd med å forsvinne i havet.

New Zealand avslo søknaden og i 2015 ble han deportert.

FNs menneskerettighetskomité konkluderer i likhet med New Zealand med at Teitiotas liv ikke er i umiddelbar fare på Kiribati, men at regjeringer som deporterer flyktninger til land som er alvorlig truet av klimaendringer, likevel kan komme til å gjøre seg skyldige i brudd på menneskerettighetene.

– Siden risikoen for at et helt land havner under vann er så ekstrem, kan levekårene i et slikt land bli uforenlige med retten til et verdig liv også før risikoen blir realisert, sier ekspertene i komiteen.

Land som vurderer å deportere asylsøkere som har fått avslag, bør ta klimaendringer i landene de kommer fra med i vurderingen. Dersom så ikke skjer, risikerer man å krenke asylsøkerens rett til liv, heter det i kjennelsen.

Amnesty International kaller komiteens kjennelse banebrytende.

– Denne beslutningen danner global presedens, sier Kate Schuetze i Amnesty.

– Budskapet er klart. Stillehavsøyer må ikke havne under vann før det utløser menneskerettighetsforpliktelser om å beskytte liv, sier hun.