Flere spekulerer på Hareide-comeback

I april i fjor gikk Hareide formelt av som partileder etter partiets høyresving som endte i regjering.

Mandag varslet Frp at de går ut av regjeringen. Dermed er flere ministerposter ledige, og de skal fylles av de resterende partiene – Høyre, Venstre og KrF. Frp har i dag sju ministerposter, men noen av dem kan bli fjernet når statsrådskabalen nå skal legges på nytt.

Allerede mandag spekulerte flere medier på om Hareide vil være blant de nye KrF tar med seg rundt kongens bord.

– Jeg tror mange i KrF nå stiller seg det spørsmålet. Han er kanskje den klart best likte KrF-politikeren, en politiker som også er likt og respektert langt utover KrFs kretser, sier Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk til Nettavisen.

– Hareide har jo sagt at det er helt uaktuelt å sitte i regjering med Frp, men nå er jo ikke det lenger aktuelt. Dette er kanskje den regjeringen Hareide mest av alt ønsket, og som han gikk til valg på i 2017, påpeker han.

Hareide har imidlertid for lengst varslet at han vil ut av politikken, og at han ikke tar gjenvalg til Stortinget.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ville mandag ikke kommentere saken.

– Jeg kommenterer ikke enkeltnavn eller poster nå. Det skal vi ta etter hvert, sier han til Dagbladet.