Solberg: Ikke mulig for meg å handle av hensyn til ro i regjeringen

Solberg holdt pressekonferanse rett etter at Frp-leder Siv Jensen kunngjorde at partiet går ut av den borgerlige regjeringen. Hun takket Frp for arbeidet både i regjeringen og på Stortinget.

– Vi har funnet gode svar i krevende tider, sier Solberg.

– Jeg har respekt for at Frp har et annet standpunkt fordi dette var en vanskelig avveining. For meg var det riktig at gutten kom hjem til Norge, og dermed fikk hjelp, sa statsministeren.

– Det har ikke vært min intensjon å karakterisere andre partiers standpunkt eller moral, men det hadde ikke vært mulig for meg og Høyre å handle av hensyn til ro i regjeringen, fortsatte hun.

Reaksjon: SV gleder seg over at Frp går ut av regjering

Takknemlig for fortsatt Frp-støtte

På pressekonferansen sa også statsministeren at regjeringens utgangspunkt er at det fortsatt er et mandat for en ikke-sosialistisk regjering på Stortinget.

– Når Siv Jensen peker på meg som statsminister, er det naturlig at vi fortsetter, og det er naturlig at vi gjør det på Granavolden, som i utgangspunktet er fremforhandlede gode kompromisser mellom fire partier, sa Solberg.

– I den situasjonen vi er i dag, er det ikke noe grunnlag for ikke å fortsette med de tre partiene som sitter i regjering, sa hun videre.

Ropstad: KrF fortsetter i regjering

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad mener Frp kan være godt fornøyd med sine år i regjering.

– Jeg har samarbeidet godt med Siv i regjering og ser fram til et konstruktivt samarbeid med Frp i deres rolle fra Stortinget, sier KrF-lederen til NTB.

– Sammen har vi gjennomført mange viktige saker for landet vårt, som en rekordstor utbygging av vei og jernbane, et kraftig løft for rusomsorgen og en god politikk for å skape vekst og næringsutvikling i hele landet, sier han.

Ropstad slår fast at KrF fortsetter i regjering.

– Vi er fornøyde med våre gjennomslag etter ett år i regjering og har fremdeles mye ugjort, både når det gjelder å skape en bedre hverdag for familiene, skape vekst og verdiskaping i hele landet og enda kraftigere kamp mot fattigdom og klimaendringer, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Takker Jensen



Venstre fortsetter i mindretallsregjering med Høyre og KrF. Venstre-leder Trine Skei Grande har full respekt for Frps valg om å tre ut av regjeringen.

– Jeg og Venstre mener det var en riktig beslutning å hente hjem barnet og moren fra Syria. For Venstre er barns frihet til å bli vurdert som egne individer, viktigst. Selv om det nå medfører at vi går fra en flertallsregjering til en mindretallsregjering, sa Grande til pressen i Stortingets vandrehall mandag ettermiddag.

Hun benyttet videre anledningen til å takke Fremskrittspartiet for samarbeidet i regjering. Venstre-lederen sa at det er viktig for hennes parti å gjennomføre reformer, og at flertallsregjeringen har fått til mye sammen, som å verne Lofoten, Vesterålen og Senja.

Grande takket også spesielt Frp-leder Siv Jensen.

– Hun har vært en god finansminister for landet og en finansminister som har vært opptatt av helheten i regjeringssamarbeidet, sa Venstre-lederen.

– Jeg ser fram til at vi skal samarbeide videre sammen, selv om rollene våre blir endret, fortsatte Grande.