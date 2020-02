I dag møter Frp-leder Siv Jensen statsminister Erna Solberg for å diskutere situasjonen regjeringen har havnet i etter at den 29 år gamle småbarnsmoren ble hentet hjem fra Al-Hol-leiren i Syra.

Fremskrittspartiet har siden nyheten ble kjent sagt tydelig at partiet nå krever blanke seiere som følge av at de føler de ikke ble hørt. I utgangspunktet har Fremskrittspartiet ment at kvinnen ikke skulle hentes hjem til Norge, all den tid hun selv valgte å dra til Syria og engasjere seg i IS. Til landsstyret i mars i fjor sa Jensen at det var helt uaktuelt for partiet å hente kvinnen hjem.

– Det er ditt ansvar. Det er ikke statens ansvar. Det er ikke skattebetalernes ansvar, og jeg mener vi ikke skal løfte en eneste finger for å få deg tilbake til Norge, sa Jensen i sin tale adressert til den norsk-pakistanske kvinnen som noen dager tidligere hadde grått i et innslag på NRK.

Mandag morgen møtte Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim i Politisk kvarter på NRK. Der pekte han mot statsministerens uttalelser som dråpene som fikk begeret i partiet til å renne over.

Det var til TV 2 torsdag at statsministeren uttalte at «kan vi se på at dette barnet ikke får hjelp og kanskje blir mye mer alvorlig sykere, og i ytterste tilfelle dø? Og ikke gjøre noe? Regjeringens flertall har sagt at det må vi svare på med den moralsk riktige måten og si vi at da må hjelpe et norsk barn».

– Når den alvorlige situasjonen allerede hadde oppstått, så ble den absolutt ikke bedre når statsministeren gikk inn på å forklare dette som et moralsk riktig valg. Hvor det var Høyre, Venstre og KrF som hadde gjort det moralsk riktige valget. Som hadde ryggraden fordi de hadde tatt de riktige hensynene, mens Frp hadde da feil moral og feil ryggrad og hadde tatt de uriktige valgene. Det er klart at sånne ting provoserer, sier også innvandringspolitisk talsmann for partiet Jon Helgheim til NRK.

