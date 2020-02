DN: Jensen ga Solberg advarsel for to uker siden

Ifølge en person som var til stede på strategiseminaret på Voksenåsen konferansehotell torsdag 2. og fredag 3. januar, er stemningen internt i regjeringen mye verre enn det som hittil er kjent. Der kom det en advarsel fra Siv Jensen til statsminister Erna Solberg (H), opplyser denne kilden til Dagens Næringsliv. Avisen får opplysningene bekreftet også av flere andre personer med kjennskap til seminaret.

Mandag møter Siv Jensen og Erna Solberg hverandre for å diskutere kravlisten Frp har jobbet intenst med de siste dagene. Bakteppet er imidlertid langt mer enn striden om hjemhentingen av den terrorsiktede kvinnen og hennes to barn, ifølge avisen.

Etter møtet vil det, etter det NTB forstår, være opp til Solberg hvordan hun videre vil håndtere situasjonen – om hun vil avvise kravene eller se på dem og eventuelt drøfte dem videre med Venstre og KrF.

En kilde som står Siv Jensen nær, sier imidlertid til DN at firepartiregjeringens fremtid avhenger av hvordan Solberg svarer på Frp-lederens beskjed på regjeringens strategiseminar rett over nyttår.

– Møtet vil handle om hva som må til for at Frp skal fortsette i regjering. IS-saken må utlignes politisk med terrorbekjempelse, sikkerhet og beredskap. Men så må Erna ta opp tråden fra Voksenåsen og erkjenne at partiene må få klare politiske seire, sier kilden.