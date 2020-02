Regjeringsbråk får Bollestad til å droppe Malawi-reise

– Jeg hadde planlagt å reise sammen med utviklingsministeren til Malawi denne uken, men har meldt at jeg ikke deltar likevel. Vi har et lenge planlagt sentralstyremøte på fredag. Når det er uroligheter i regjeringen, er det viktig at nestlederen i partiet deltar på møtet, opplyser landbruks- og matminister Olaug Bollestad til NTB søndag kveld.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) får dermed ikke med seg parti- og statsrådskollegaen når han mandag reiser til Malawi for et fem dagers besøk.

I Malawi sørøst i Afrika står politiske møter og en nærmere titt på hvordan norske bistandsmidler bidrar på programmet.