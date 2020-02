Skjebneuke for Solberg-regjeringen

Søndag ettermiddag var Frp-leder Siv Jensen, nestlederne Sylvi Listhaug og Terje Søviknes og parlamentarisk leder Hans Andreas Limi samlet på partikontoret i Oslo for å diskutere hvilke krav som skal stilles for å fortsette i regjeringssamarbeidet, ifølge Aftenposten.

Solberg møter Jensen mandag for å «gå gjennom de tiltakene Frp har varslet at de vil legge fram», het det i en knapp uttalelse NTB fikk fra de to før helgen. Verken tid, sted eller hvem som skal delta på møtet, er kjent.

Etter møtet vil det, etter det NTB forstår, være opp til Solberg hvordan hun videre vil håndtere situasjonen – om hun vil avvise kravene eller se på dem og eventuelt drøfte dem videre med Venstre og KrF.

Dårlig tid

Men de fire partiene har dårlig tid. Frp ønsker nemlig en avklaring på saken før sitt strategiseminar på Gardermoen 27.–28. januar.

Frp har holdt kortene tett til brystet gjennom helgen og ikke luftet noen av sine ønsker og krav i offentligheten. Uansett ligger det an til en krevende prosess.

Med fjorårets bompengekrise friskt i minnet ønsker i utgangspunktet verken KrF, Venstre eller Høyre noen nye forhandlingsrunder. Det er bare ett år siden de fire partiene ble enige om regjeringsplattformen på Granavollen.

Så sent som i august klarte de fire regjeringspartiene så vidt å unngå full regjeringskollaps ved å bli enige om et bompengeforlik etter flere måneder med tautrekking.

Hentet hjem terrorsiktet

Dagens krise har oppstått i kjølvannet av regjeringens beslutning om å bidra til å hente hjem en terrorsiktet, norsk kvinne og hennes to barn, det ene av dem en angivelig alvorlig syk gutt.

Beslutningen ble tatt i fjor høst, men kjent først 14. januar. Også Frp har ønsket å hjelpe barnet hjem, men ikke kvinnen.

Regjeringens avgjørelse skapte rabalder internt i Frp, og 15. januar truet Siv Jensen med å forlate regjeringen. Ved å beskrive hele regjeringsprosjektet som grått og kjedelig bidro hun samtidig til å gjøre saken til noe langt større enn bare den terrorsiktede kvinnen.

Davos på programmet

Tross den trøblete situasjonen i regjeringen hadde Solberg søndag ettermiddag ikke gjort endringer i sitt program for uken som kommer.

Allerede tirsdag reiser hun etter planen til Davos i Sveits for å delta på Verdens økonomiske forum onsdag og torsdag.

Samtidig er det 27. januar planlagt en tur for statsministeren til Polen, hvor hun og kronprins Haakon skal delta på 75-årsmarkeringen av frigjøringen av nazistenes utryddelsesleir Auschwitz-Birkenau.

Det er imidlertid ikke uvanlig med endringer i statsministerens program, noe som også kan skje på kort varsel.