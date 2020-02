Ukrainas statsminister vil gå av

– Jeg påtok meg dette vervet for å gjennomføre presidentens program. Han er et eksempel på gjennomsiktighet og anstendighet for meg, skriver Gontsjaruk på sin Facebook-side.

– Men, for å fjerne enhver tvil rundt vår respekt for og tillit til presidenten, har jeg skrevet et oppsigelsesbrev og gitt det til presidenten for overrekkelse til nasjonalforsamlingen, skriver Gontsjaruk.

Tidligere denne uken dukket det opp et lydopptak der Gontsjaruk angivelig kritiserer president Volodymyr Zelenskyjs forståelse for økonomi.

Opptaket var en samling med «fragmenter av lydopptak fra regjeringsmøter», hevder Gontsjaruk selv, som gir uidentifiserte «påvirkningsgrupper» skylden for å få det til å se ut som om at han ikke respekterer presidenten.

– Det er ikke sant, insisterer statsministeren.

Torsdag krevde folkevalgte fra opposisjonspartiet Opposisjonsplattform for liv Gontsjaruks avgang. De hevdet at han og hans regjering har brakt Zelenskyj i vanry og forverret landets økonomiske krise. Medlemmer av Zelenskyjs eget regjeringsparti Folkets tjener mener det ikke er grunnlag for at Gontsjaruk bør gå av.

Ukrainas nasjonalforsamling må stemme over hvorvidt de vil godta statsministerens oppsigelsessøknad.

Advokaten Gontsjaruk (35) var et ganske ubeskrevet politisk blad da han ble utpekt til landets nye statsminister i august.