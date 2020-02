Frp-topp i Oslo krever flyktningstopp

– Det må bli strengere justis- og innvandringspolitikk. Saken er altfor alvorlig til å begynne å diskutere andre tiltak som lavere skatter eller bomavgifter, sier Oslo-leder Tone Ims Larssen på NRKs Politisk kvarter fredag morgen.

Hun utdyper:

– Null bosetting av flyktninger i Oslo, jeg ser den eskaleringen som foregår i min by med kriminalitet. Det må være strengere sanksjoner mot foreldre som ikke ivaretar sine barn. Og vi må ha mye strengere regler for familiegjenforening.

Ekstraordinært fylkesstyremøte

Larssen mener det er de andre regjeringspartiene som brøt med regjeringsplattformen da de besluttet å bistå en norsk terrorsiktet kvinne fra Syria, ikke bare barna hennes. Hun sier Frp var svært tydelig i forhandlingene på at de ikke ville at myndighetene skulle hjelpe terrormistenkte hjem. Larssen deltok selv i forhandlingene på Granavolden.

Det er innkalt til ekstraordinært fylkesstyremøte i Oslo Frp på mandag.

– Så har jeg et mandat med meg hvis det skulle bli et ekstraordinært landsstyremøte, sier Larssen, som påpeker at det er landsstyret som i så fall vil avgjøre om partiet skal forbli i regjeringen.