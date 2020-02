Norstat har gjennomført en spørreundersøkelse på vegne av ABC Nyheter hvor vi har stilt spørsmålet «Hvilken partileder i regjeringen har du mest tillit til»?

41 prosent svarer Erna Solberg (H), 8 prosent svarer Siv Jensen (Frp), 5 prosent svarer Trine Skei Grande (V) og 4 prosent svarer Kjell Ingolf Ropstad (KrF). 43 prosent av de 1009 respondentene svarer «vet ikke».

– Siv Jensens åtte prosent er jo lavt. Det er som Frps resultat i kommunevalget og under det som er Frps oppslutning på meningsmålingene nå. Det er ikke noe godt tegn for Siv Jensen i den striden hun går inn i nå, sier kommentator i Minerva og Frp-kjenner, Jan Arild Snoen til ABC Nyheter.

Han påpeker at tidligere målinger viser at Jensen står sterkt i eget parti.

– Så man skal ikke overdrive betydningen av denne målingen, men det at hun skårer dårligere enn partiets oppslutning kan være et tegn på at noen av hennes egne ikke synes hun markerer seg godt nok.

Snoen mener undersøkelsen underbygger det som er kjernen for den politiske striden som står nå, at det er viktig for Frp å markere egen politikk i regjeringen.

– Det er litt vanskelig å markere seg som finansminister, for det er en post som ikke egner seg for å markere eget parti. Samtidig har hun også partilederhatten, og den gir henne anledning til å markere seg med jevne mellomrom.

Mener Skei Grande hemmes av eget valg

Jan Arild Snoen er heller ikke overrasket over Solbergs tillitstall.

– Det er tydelig at hun dominerer regjeringen og sitt eget parti. Hun har en god standing som en solid politiker. Det har hun nok fremdeles, selv om det butter for regjeringen og regjeringsprosjektet, og Høyre ikke gjør det all verdens bra på meningsmålinger.

Snoen mener Skei Grande og Ropstad kan forvente et bedre resultat i undersøkelsen enn de får, gitt hvor mye Venstre og KrF sliter på meningsmålingene.

– Det er ikke så mye å bemerke med det. Det er Siv Jensen som ligger litt lavere enn hun burde, sier han.

Minerva-kommentatoren tror Skei Grande har gjort jobben med å markere seg selv og partiets politikk vanskelig ved å bli kulturminister.

– Jeg har alltid ment at det var en dårlig beslutning av Skei Grande å ta et departementet som så få velgere er opptatt av. Hun burde ha vært klima- og miljøminister eller noe annet som er viktigere for partiets profil.

– Jensen ville nok håpet på mer

Valgforsker Svein Tore Marthinsen mener resultatene i spørreundersøkelsen er i tråd med meningsmålingene.

– KrF og Venstre ligger i underkant av sperregrensen på 4 prosent, og Frp ligger i landet rundt 10 prosent. Frp og Siv Jensen ville nok håpet på å ligge nærmere Erna Solberg enn hun gjør, men det har vært en nedadgående trend for Frp en god stund. Det speiles i disse resultatene, sier han til ABC Nyheter.

– En stor andel svarer «vet ikke». Det er nok velgere som ikke nødvendigvis er tilhengere av den sittende regjeringen, fortsetter Marthinsen.

Høyre ligger mellom 20 og 25 prosent på meningsmålingene, likevel er det så mange som 41 prosent som svarer at de har mest tillit til statsministeren.

– Det er ikke spesielt overraskende at Solberg troner øverst på tillitmålinger. Hun har hatt gode tall tidligere, og står åpenbart sterkt blant mange velgere, sier valgforskeren.

Oslo har ikke tillit til Siv og Kjell Ingolf

Spørreundersøkelsen avdekker flere geografiske forskjeller. Trine Skei Grande har desidert størst tillit i Oslo sammenlignet med andre landsdeler, med 10 prosent. Også Erna Solberg gjør det sterkest i Oslo, med 48 prosent som gir henne størst tillit.

For KrF og Frp er bildet motsatt. Kun 2 prosent i Oslo har størst tillit til Kjell Ingolf Ropstad, og kun 3 prosent i hovedstaden har størst tillit til Siv Jensen.

Ropstad gjør det best på Vestlandet (8 prosent) og Sørlandet (6 prosent). Siv Jensen gjør det best på Sørlandet (14 prosent) og i Nord-Norge (11 prosent).

– Det speiler på mange måter partioppslutningen. Venstre og Høyre står sterkere i byene enn i distriktene, mens det er motsatt for KrF, sier valgforsker Svein Tore Marthinsen.