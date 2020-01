Dersom det ender med at Frp forlater regjeringen, vil det få følger for en av Stortingets mest omtalte politikere, bedrageridømte Mazyar Keshvari. Da skyves nemlig Siv Jensens vararepresentant, Keshvari, ut og mister sin offentlige millionlønn.

Keshvari er fast vararepresentant for Frp-lederen, som i så fall kommer tilbake til Stortinget selv.

Oslo-representanten ble som kjent dømt for bedrageri i oktober 2019, etter å ha levert falske reiseregninger til Stortinget. Dommen lød på sju måneders fengsel – en straffeutmåling statsadvokaten mener er for mild for en så høyt betrodd person, og anket i november 2019.

Får fortsatt millionlønn



Siden Aftenposten avslørte saken i oktober 2018, har Mazyar Keshvari vært sykmeldt, og 17. oktober i fjor meldte han seg ut av Frp.



Men fortsatt får han Stortingets millionlønn.

I motsetning til andre er det ingen tidsbegrensning for hvor lenge stortingsrepresentanter får utbetalt sykelønn, så bedrageridømte Keshvari får den dag i dag utbetalt sin stortingslønn på 987.000 kroner, skriver Aftenposten.

Derimot vil lønnsutbetalingen stoppe den tida han sitter i fengsel.

Halleland: – Forstår spørsmålet



Frp-representant Terje Halleland i energi- og miljøkomiteen vil nødig spekulere i spørsmålet om Jensen går tilbake til Stortinget.

Men han forsvarer at Stortinget har en sykelønnsordning uten tidsbegrensning.

– Vi er i en spesiell stilling og er blant annet unntatt fra arbeidsmiljøloven. Sånn sett er det ikke grunn til å endre på noe. Men når du drar fram Keshvari, forstår jeg spørsmålet, sier Halleland til ABC Nyheter.

– En grei ordning. Absolutt



Partifelle Morten Ørsal Johansen i Stortingets næringskomité påpeker at Mazyar Keshvar ikke møter på Stortinget nå heller, og ikke har gjort det på lang tid.

– Det er jo Carl (I Hagen, journ.anm) som møter for ham, sier Ørsal Johansen til ABC Nyheter.

– Hva syns du om at Keshvari og dere alle får sykelønn i ubegrenset tid?

– Jeg syns det er en grei ordning. Absolutt.

Slik blir Frp eventuelt i opposisjon:



Frps stortingsrepersentanter er lite meddelsomme om hvilke krav de vil foreslå å få gjennomslag for i regjeringen som kompensasjon for at en IS-kvinne blir hjulpet til Norge av regjeringen.

Frps fraksjon i næringskomiteen vil ifølge Ørsal Johansen overlevere sine prioriteringer torsdag ettermiddag. Men siden det er uvisst om de blir prioritert av partiledelsen, ønsker han ikke å gå ut med dem.

– Hvordan vil Frp opptre mot regjeringen dersom partiet velger å gå i opposisjon?

– Vi godkjente jo statsbudsjett for en måned siden. Det har vi forpliktet oss på. Men vi kommer til å bli et opposisjonsparti hvis det skulle skje. Vil regjeringen forhandle med oss, så forhandler vi. Men da skal vi ha gjennomslag, svarer Ørsal Johansen.

– Men det går ikke an å forvente at vi skal støtte dem i tykt og tynt, legger han til.

Mazyar Keshvari er sykmeldt og har ikke besvart ABC Nyheters henvendelse i denne saken.