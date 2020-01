Ekspert: Regjeringens mest alvorlige krise

– Det er sånn at dette er den mest alvorlige krisen, sammen med bompengekrisen, siden 2013, sier Minerva-skribent og Frp-kjenner Jan Arild Snoen til NTB.

Han vil ikke svare direkte på om han tror Fremskrittspartiet kommer til å forlate regjeringen, men sier:

– Dersom Frp ønsker å frigjøre seg fra regjeringen for å øke oppslutningen i neste valg, så er tiden omtrent inne. Det er bedre å gjøre det nå enn å slite enda lenger.

Reaksjonene har vært sterke i Frp etter at ble kjent at regjeringen har bistått en IS-siktet kvinne og hennes to barn med å komme seg ut av en leir i Syria. Onsdag truet Frp-leder Siv Jensen med å forlate regjeringen.

