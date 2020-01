Søreide om Iran-konflikten: Dramatisk og uforutsigbart

– Gjennom de siste ukene har utviklingen vært dramatisk og uforutsigbar, sa Søreide under en redegjørelse om situasjonen i Midtøsten i Stortinget onsdag.

Hun fordømte ikke direkte USAs likvidering av den iranske generalen Qasem Soleimani, men påpekte at angrepet som drepte ham, har ført til en betydelig eskalering av situasjonen i regionen.

– Utviklingen har betydning for sikkerhetssituasjonen i regionen, for atomavtalen med Iran, for den fortsatte kampen mot ISIL og for rammene for det internasjonale styrkenærværet i Irak, inkludert det norske, sa hun.

Søreide påpekte samtidig at Soleimani har bidratt til ustabilitet i regionen gjennom å utvikle Irans strategi med å støtte væpnede grupper utenfor landets grenser.

– Disse gruppene har bidratt til økt ustabilitet i regionen, i land som Irak, Jemen, Libanon og Syria. Svært mange er blitt drept som en konsekvens av denne strategien, sa utenriksministeren.

Hennes vurdering er at faren for en større konflikt og direkte konfrontasjon mellom USA og Iran har avtatt de siste dagene.

– Begge sider i konflikten sier tydelig at de ikke ønsker krig, påpekte Søreide.

Men understrekte:

– Forholdet mellom dem fortsetter samtidig å være spent, og vi må være forberedt på at nye runder med opptrapping kan skje. Slik eskalering kan også komme fra iranskstøttede militsgrupper, og andre aktører, som ikke er under full statlig kontroll – i Iran eller andre steder.