Solberg om IS-siktet kvinne: Måtte skjære gjennom

– Vi satt i en humanitær situasjon hvor flertallet i regjeringen mente at noe måtte gjøres, og Frp mente at det ikke burde gjøres. Da må du av og til skjære gjennom. Og så skjønner vi at det er vanskelig, sier Solberg til NTB.

– Det hadde også vært vanskelig om vi for eksempel hadde opplevd at dette barnet hadde dødd, og vi ikke hadde gjort noe. Av og til er det vanskelige saker hvor vi må skjære gjennom og gjøre noen valg. Det valget gjorde altså flertallet av partiene i regjering, legger hun til.

Vil ut

Frps stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde var allerede tirsdag ute med et krav om at partiet nå må forlate regjeringen. Solberg har følgende budskap til ham og eventuelle andre Frp-ere med samme syn:

– Jeg håper at de ser at de får mange viktige og store gjennomslag i politiske saker. Det å ha en hånd på rattet i utviklingen i Norge tror jeg at alle politiske partier i bunn synes er bedre enn å stå utenfor og rope høyt.

Hun sier at heller ikke de øvrige regjeringspartiene med lett hjerte henter hjem en kvinne som PST nå vil etterforske for tilknytning til ekstremistgruppen IS.

– Så håper vi at etterforskning og straff også vil vise at vi følger opp. Det denne regjeringen, eller regjeringen med Høyre og Frp, har gjort, er å sikre oss at vi har et lovverk som gjør at vi, i motsetning til en del andre land, faktisk kan håndtere disse sakene også rettslig, sier Solberg.

Støre: Oppsiktsvekkende at Solberg lever med dette

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre syns det er spesielt at statsminister Erna Solberg (H) uttrykker forståelse for Frp.

– Det er et veldig spesielt utgangspunkt at et regjeringsparti anklager resten av regjeringen for ikke å ta terror på alvor. Og det at Erna Solberg lever med det og attpåtil har forståelse for Frps argumentasjon, er oppsiktsvekkende, sier Støre til NTB.

– Akkurat nå syns jeg det er spesielt at hun er ute og syns synd på Fremskrittspartiet og forstår at de syns dette er vanskelig, sier han.

– Ble vanskeligere

Solberg understreker at regjeringen allerede da den hentet hjem fem barn fra krigsområdene i Syria i fjor, klargjorde at man ikke ville gi ytterligere kommentarer om andre eventuelle lignende aksjoner.

– Grunnen til det er sikkerheten til det personellet vi har inne i et vanskelig område, pluss sikkerheten til barnet og kvinnen, sier Solberg.

Hun viser til at situasjonen i flyktningleirene i Syria ble vanskeligere på grunn av Tyrkias invasjon og represalier mot utlendinger som skulle hentes ut. For den norske kvinnen og hennes alvorlig syke fem år gamle gutt ble situasjonen etter hvert prekær.

– Vi klarte ikke å få mor med på noe som helst hjelp til dette barnet, selv om vi fikk etablert systemer for det. Det gjorde at det ble svært vanskelig å ikke gjøre noe med dette.

– Vi har ønsket at barn skal komme, men ikke mødre. Men i denne saken har vi sagt at det er på grunn av barnet, sier Solberg.

