Innspurt for Venstres valgkomité

– Vi har to–tre møter igjen. Jeg har sagt at vi går i en dvale fram til vi skal legge fram innstillingen 6. mars, sier valgkomiteens leder Per A. Thorbjørnsen til NTB.

Med det understreker han at han ikke vil gi noen signaler om hva komiteen har snakket om så langt.

Men Thorbjørnsen forteller at de siste intervjuene med kandidater ble gjort like etter nyttår. I løpet av knappe to måneder skal selve innstillingen landes.

Valgkomiteen gikk bredt ut i fjor, besøkte lokallag og ba om innspill. Det resulterte i over 1.500 eposter med til sammen 360 forslag til de 27 vervene som skal bekles. I forslagene ligger et krav om fornyelse.

Likevel har både partileder Trine Skei Grande og nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik sagt til valgkomiteen at de stiller til gjenvalg. Det samme gjelder resten av sentralstyret.

Nedslående meningsmålinger

Thorbjørnsen har innstendig bedt sine partifeller unngå spekulasjoner og utspill i mediene, for å skape mest mulig ro rundt det forestående ledervalget.

– Jeg har delvis fått ønsket oppfylt. Det er bra, men samtidig er det nedslående med meningsmålingene for tiden, medgir han.

I TV2s januarmåling havner Venstre på 2,2 prosents oppslutning, en halvering fra valgresultatet i 2017. Grande ville blitt partiets eneste representant på Stortinget om målingen var et valg.

– Uforståelig retorikk

Blant dem som krever fornyelse, er Alfred Bjørlo, ordfører i nye Stad kommune og kåret til årets kommuneprofil av Kommunal Rapport i fjor. I et innlegg i Vårt Land tirsdag er han klar i talen:

– De fleste som ser partiet fra utsiden har problemer med å se en høyere himmel over Venstre. De ser et «hoppende ensaksparti» med uklar profil, teknisk og uforståelig politisk retorikk, vekselvis lojalitet og illojalitet mot egen regjering ut fra dagshumøret og en påtatt aggressiv tone mot partier som per i dag er nødhavn for mange som burde ha vært om bord i Venstre-skuta, skriver han.

Bjørlo har meldt valgkomiteen at han stiller seg til disposisjon og er nevnt som en kandidat til toppledelsen i partiet. Han er foreslått av blant annet Troms og Finnmark Venstre.

– Jeg skal ikke si at jeg, som en skarve distriktspsykopat, sitter på en «quick fix» til å gjenreise Venstre som en stor, liberal folkebevegelse over natta. Men jeg er overbevist om at det er mulig, skriver mannen som angivelig skal ha blitt omtalt som nettopp distriktspsykopat av partilederen.

Tydeligere distriktsprofil

Valgkomiteen har utarbeidet noen kriterier de jobber etter når de skal sette sammen sitt forslag til ny partiledelse, men Thorbjørnsen har ikke lyst til å dele dem.

– Da begynner mange å legge sammen én og én, sier han til NTB.

Det er likevel klart at mange i Venstre krever en tydeligere distriktsprofil og større geografisk bredde i toppen

Innspillene fra flere partilag er allerede kjent, noen av dem også offentlig bekreftet. Bergen Venstre, Venstrekvinnelaget og Unge Venstre vil alle ha Sveinung Rotevatn som ny partileder og Guri Melby som nestleder. Også studentlaget Liberale studenter har pekt på Rotevatn som ny leder.

Abid Raja er foreslått som partileder av Troms og Finnmark, som også har spilt inn fylkespolitiker Trine Noodt fra Alta og Bjørlo som aktuelle til nestlederverv.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø er spilt inn som kandidat til toppledelsen fra hjemfylket Rogaland.