Det har siden 2. verdenskrig vært 41 skandaler i norsk politikk, ifølge boken «Politiske skandaler – sex, korrupsjon og maktkamp» av Kim Arne Hammerstad, utgitt på forlaget Res Publica.

* Hammerstad deler skandalene inn i fire kategorier: Privatlivsskandaler, økonomiske skandaler, maktskandaler og prateskandaler. Følgende politikere har vært involvert i skandaler, ifølge boken:

* Privatlivsskandaler:

Terje Søviknes (Frp), Jan Birger Medhaug (KrF), Per Sandberg (Frp), Henning Skumsvoll (Frp), Rune Øygard (Ap), Trond Birkedal (Frp), Bård Hoksrud (Frp), Helge Solum Larsen (V), Henning Warloe (H), Roger Ingebrigtsen (Ap), Erik Skutle (H), Trond Giske (Ap), Kristian Tonning Riise (H) og Ulf Leirstein (Frp).

* Økonomiske skandaler:

Astrid Gjertsen (H), Einfrid Halvorsen (Ap), Jan P. Syse (H), Anders Hornslien (Ap), Terje Rød-Larsen (Ap), Jan Simonsen (Frp), Tore Tønne (Ap), Fatma Jynge (Ap), Per Ditlev-Simonsen (H), Saera Khan (Ap), Åslaug Haga (Sp), Liv Signe Navarsete (Sp), Øyvind Halleraker (H), Trude Drevland (H) og Mazyar Keshvari (Frp).

* Maktskandaler:

Per Borten (Sp), Anne-Lise Bakken (Ap), Victor Norman (H), Kristin Krohn Devold (H), Manuela Ramin-Osmundsen Ap), Audun Lysbakken (SV), Olemic Thommessen (H) og Per Sandberg (Frp).

* Prateskandaler:

Carl I. Hagen (Frp), Øystein Hedstrøm (Frp), Sylvi Listhaug (Frp) og Trine Skei Grande (V).

* Oversikten bygger på medieviter Brendan Nyhans definisjon av en skandale: Det må eksistere et overtramp som er kjent for allmennheten og som noen kritiserer. Overtrampet og kritikken må få bred oppmerksomhet i nasjonale medier, og oppmerksomheten må ha et klart personfokus.