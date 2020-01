Utenrikspolitikk sentralt i demokratenes debatt

Debatten i Des Moines i Iowa speilet dermed hendelsene i Iran og Irak de siste ukene. Bernie Sanders åpnet debatten med å uttrykke frykt for at USAs president Donald Trumps handlinger i Midtøsten vil føre landet inn i en utenrikspolitisk hengemyr.

Det var ventet at Midtøsten ville bli tema TV-debatten mellom de seks ledende kandidatene fra Det demokratiske partiet tirsdag kveld lokal tid. Sanders var raskt ute med å anklage Trump for snakke usant om etterretningen som førte til likvideringen av den iranske generalen Qasem Soleimani.

Forsvarsminister Mark Esper har tidligere sagt at de hadde bevis for at Iran planla angrep mot amerikanske ambassader, en påstand Trump gjentok på et valgkamparrangement i Wisconsin en liten time før de demokratiske kandidatene gikk på scenen i Iowa.

– Dersom jeg ikke drepte ham, så la oss si at vi hadde mistet tre, fire-fem ambassader, sa Trump i talen. Han kalte også Soleimani en drittsekk.

Hevder Trump lyver

Joe Biden kastet ikke bort tiden i debatten og gikk i strupen på den amerikanske presidenten.

– Jeg tror Trump lyver når han sier at årsaken til angrepet var faren for angrep på amerikanske ambassader, sa Biden.

Den tidligere visepresidenten måtte selv tåle kritikk for å ha stemt for invasjonen i Irak i 2002, blant andre fra Sanders, som sa han gjorde alt han kunne for å forhindre krigen. Dette er femte presidentvalgkamp der invasjonen i 2003 er tema, skriver CNN.

Biden vedgikk at han gjorde feil da han stemte for invasjonen, men viste til at Barack Obama, som vant Demokratenes nominasjonskamp delvis på grunn av motstanden mot krigen i Irak, valgte ham til å avslutte den samme krigen.

Uenige om soldater i Midtøsten

Biden sa han var den mest erfarne kandidaten i utenrikssaker. På spørsmål om USAs tilstedeværelse i Midtøsten svarte Biden at han vil beholde et mindre antall soldater i regionen.

– Det er feil å trekke ut soldater som er i Midtøsten for å kjempe mot IS, sa Biden.

Akkurat det punktet var de seks kandidatene uenige om. Warren og Sanders vil kalle soldatene hjem, men Biden får støtte fra Amy Klobuchar for å beholde en styrke i regionen.

– Det amerikanske folk er trøtt og lei av de endeløse krigene som har kostet oss billioner av dollar, sa Sanders.

Warren mener argumentet om at USA er ved et vendepunkt i kampen mot terrorisme er utdatert.

– Vi har rundet hjørnet så mange ganger at vi går i sirkel, sa hun.

Pete Buttigieg mener USA fortsatt kan være involvert uten å forplikte seg til en evigvarende tilstedeværelse av soldater.

Debatt uten krangel

Nattens debatt på CNN fra Drake University i Des Moines i Iowa er den siste før nominasjonsvalgene starter. Seks demokrater deltok: Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar og Tom Steyer.

En meningsmålingen fra CNN viser at 20 prosent av velgerne foretrekker Sanders som sin presidentkandidat. Det er likevel tett i teten mellom Sanders, Warren (17 prosent), Buttigieg (16) og Biden (15). Alle har en reell mulighet til å vinne. Det første nominasjonsvalget avholdes i Iowa 3. februar.

Det har ikke endret seg mye etter nattens debatt, sa kommentatorer til CNN etter at kandidatenes avslutningsinnlegg var levert.

Inntrykket fra debatten var at kandidatene ikke angrep hverandre i særlig grad, og at utenrikspolitikk fikk mye større plass enn i de seks foregående debattene.