Fra nyttår økte billettprisene på fergene rundt om i Norge. Ifølge NRK har Nordland fylkes i alt 28 fergesamband økt prisene med mellom 20 og 45 prosent, og det vises til tilløp til distriktsopprør.

Dette ble tema under mandagens Politiske Kvarter på NRK. Hvor Senterpartiets Sandra Borch møtte Fremskrittspartiets Frank Sve til debatt.

– Nå ser vi mange familier rammes av økte priser. Regjeringen har sulteforet kommunene, den har også økt momsen på billettpriser fra 8 til 12 prosent, sa Borch.

– God Slagsvold Vedum-stil

– Dette er det argeste politiske lavmålet jeg har hørt på lenge, tordner Frps Frank Sve.

Sve, som leder Frps fylkeslag i Møre og Romsdal, kaller utspillet for politisk lavmål, og viser til at det var Sp i regjering som i 2010 overført fergesambandene fra staten til fylkene.

– Senterpartiet prøver å skape et opprør gjennom at de styrer i fylker og bruker mange millioner kroner på ting som de ikke har noe med. Og så skylder de på regjeringen, i god Slagsvold Vedum-stil, sa Sve.

Han mener samtidig at Borchs utsagn om at overføringene fra staten til fylkene er gått ned under regjeringen, er feil.

– Dere må sette dere ned og se hva som ligger i budsjettene.

Ordfører-opprør



1. januar steg prisen på fergebilletter med opptil 40 prosent over natta i Nordland. Ordførere langs Nordlandskysten mot det kraftige prishoppet.

– Det er vi helt nødt til. Ferga er grunnlaget for livet i kystkommunene. Dette er et angrepet på distriktene, sa ordfører i Dønna, Nils Jenssen (Sp) til NRK i forrige uke.

40 kystordførere signert et opprop fra Nettverk for fjord- og kystkommuner som retter kritikk mot utviklingen.