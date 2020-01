Amerikanere flest misliker Trumps Iran-politikk

56 prosent av de spurte misliker måten Trump håndterer USA forhold til Iran på, mens 43 prosent støtter presidentens politikk, viser en måling Ipsos har utført for ABC News.

52 prosent mener også at det amerikanske attentatet på den iranske generalen Qasem Soleimani har gjort USA mindre trygt, mens 25 mener at det har gjort landet tryggere. 22 prosent tror ikke det utgjør noen forskjell.

73 prosent av de spurte er svært eller noe bekymret for at Trumps Iran-politikk vil ende med krig, mens 27 prosent sier at de ikke er svært eller noe bekymret for dette.