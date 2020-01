Solberg: Vi må gjøre mer enn å granske trygdeskandalen

– Dette er en sak som ikke burde skjedd. Vi skal gjøre det vi kan for å hindre at noe lignende skjer igjen, sa Solberg da hun fredag forklarte seg for Stortingets kontrollkomité i høringen om trygdeskandalen.

Samtidig understreket hun at hun fortsatt har tillit til arbeidsminister Anniken Hauglie (H), som bærer det politiske ansvaret for saken. Det er særlig hennes håndtering som kontrollkomiteen skal vurdere.

– Hun har gjort et iherdig arbeid for å rydde opp, sa statsministeren.

Trygdeadvokat: – Nav-høringen er et svarteperspill

Solberg ramset opp en rekke tiltak, som å styrke Nav, Trygderetten og Riksadvokaten, som er igangsatt etter at skandalen eksploderte i slutten av oktober i fjor. Regjeringen har også etablert en særskilt ordning med fri rettshjelp, og en egen nemnd er opprettet for å se på klager på erstatningskrav.

– Med det er nødvendig å gjøre mer enn å granske denne saken. Vi har avdekket sårbarheter i lovgivningen. Derfor har jeg bedt alle statsrådene se på hvordan EØS-reglene er innlemmet i lovgivningen, sa Solberg, som ikke ønsker å kommentere enkeltheter i saken før granskingsutvalget har kommet med sin rapport.

– Vi må se helheten, konstaterte hun.

Innsikt: Flere enn Nav og norske dommere vet lite om EØS

Minst 75 personer er uriktig dømt for trygdesvindel som følge av Navs feilpraktisering av EUs trygdeforordning.

Det viktigste nå er å rydde opp og gjenvinne tilliten, mener statsministeren.

– Saken blir en viktig test på om rettsstaten Norge er i stand til å rydde opp på en god måte, sa hun.

Hauglie tok selvkritikk: – I ettertid ser jeg at flere spørsmål burde vært stilt på et tidligere tidspunkt

Saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) viste til at komiteen har bedt om innsyn i en rekke dokumenter som arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har nektet å utlevere. Hva mener Solberg om det, ville Hansen vite.

– Dette er et viktig og stort spørsmål. Vi følger den praksis som tidligere regjeringer har fulgt. Det har aldri skjedd at Stortinget har fått utlevert interne dokumenter, svarte Solberg.

Nav-direktør Vågeng: – Vi burde ha varslet tidligere

Tidligere Nav-sjef: – Ansvaret var mitt