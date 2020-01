Mot gjenvalg for Tsai på Taiwan

Tsai Ing-wen har vært president siden 2016 og ligger ifølge meningsmålingene an til å sikre seg størst oppslutning blant de drøyt 19 millioner stemmeberettigede lørdag.

Den 63 år gamle jussprofessoren tilhører Det demokratiske progressive parti (DPP) og er sterkt kritisk til Beijings doktrine om at Taiwan er en del av «ett Kina», noe hun ikke har lagt skjul på i valgkampen.

– Taiwan er det eneste demokratiet i den kinesisktalende delen av verden. Hele verden følger nå med på valget vårt, sier hun.

Forholdet til Kina har blitt merkbart mer anspent siden Tsai overtok, men det er en pris Taiwans innbyggere ifølge meningsmålinger er villige til å betale.

Dere må ikke «kjøpe Beijings nydelige løgn» om det såkalte «ett land, to systemer», som Kina har innført i Hongkong, advarte Tsai torsdag.

Høyrepopulist

Opposisjonen har samlet seg om 62 år gamle Han Kuo-yu, som tilhører det høyreorienterte kinesiske nasjonalistpartiet KMT.

Den tidligere ordføreren i Kaohsiung på sørkysten av Taiwan har hatt en kometaktig politisk karriere og danket blant annet ut Taiwans rikeste mann Terry Gou i kampen om å bli opposisjonens kandidat.

Med sitt populistiske budskap og sine rause, men vage valgløfter til sin entusiastiske velgerskare, blir Han ofte sammenlignet med Donald Trump.

Hovedløftet er å bedre Taiwans forhold til Beijing og få fart i økonomien,

Har lyktes

For ett år siden så det svart ut for Tsai, etter at DPP gjorde det dårlig i mellomvalget. De omfattende protestene i Hongkong, der demokratiforkjempere er møtt med hardhendte metoder, har imidlertid skremt mange og økt skepsisen til Fastlands-Kina på Taiwan.

At Tsai har lyktes med å manøvrere utenom handelskrigen mellom USA og Kina, taler også til hennes fordel.

– Tsai har på en overbevisende måte framstilt seg selv som den beste personen til å forsvare Taiwans suverenitet, konstaterer Bonnie Glazer ved den amerikanske tankesmia Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Anerkjenner

Taiwan har vært atskilt fra Kina siden 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan.

I praksis har Taiwan fullt selvstyre, men Kina insisterer på at øya skal underlegges Beijing og truer med å invadere dersom Taiwan formelt erklærer selvstendighet.

De fleste land, inkludert USA, anerkjenner at Taiwan er en del av «ett Kina», men amerikanerne regnes likevel som uformelle allierte av øya.