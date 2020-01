Gro Harlem Brundtland følte seg sviktet av Einar Førde

Det kommer frem i i Discoverys nye dokumentarserie «Mannen som falt», som sendes på TVNorge.

På forsommeren 1988 måtte Brundtland-regjeringen innse nederlaget etter at 14 Ap-representanter stemte imot at den nye storflyplassen skulle ligge på Gardermoen. I stedet gikk utbryterne inn for å satse på Hurum.

Dette opplevde daværende regjeringssjef Gro Harlem Brunsdtland som så tøft at hun i dag, over 30 år senere, fortsatt er bitter over den interne motstanden.

Les også: Ap ville bruke Gro Harlem Brundtland for å angripe rivaler

– Veldig ubehagelig



– Det var veldig ubehagelig da det skjedde, når du får et nederlag i salen som du ikke skulle hatt, som Arbeiderpartiet ikke skulle hatt, og som regjeringen ikke skulle hatt og vår stortingsgruppe ikke skulle hatt, forteller Gro i programmet.

Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland. Arkivfoto: Heiko Junge / NTB scanpix.

Hun peker spesielt på daværende parlamentarisk leder og nestleder i Arbeiderpartiet, og senere kringkastingssjef, Einar Førde, som døde i 2004. Hun mener Førde burde ha samlet troppene.

– Hvorfor svikter en nestleder? Jo, kanskje fordi han håper at han i framtida blir leder. Jeg måtte tenke den tanken. Jeg tror ikke Einar Førde hadde rent trav i denne saken. Han var nestleder, og han ville jo ikke syntes det var dumt å bli leder, sier Gro i dokumentarprogrammet «Mannen som falt».

– Det tror jeg ikke noe på. Den kjøper jeg ikke

Dagbladet, som først omtalte saken, har snakket med mangeårige stortingsrepresentant og tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen, som

mener Harlem Brundtland tar feil.

Tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen (Ap). Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det tror jeg ikke noe på. Den kjøper jeg ikke. Jeg og Einar var ganske samkjørte, og jeg hørte aldri noe om at han ville overta som leder. Jeg tror Einar regnet med at det ville bli flertall for Gardermoen, og at han ble overrasket selv. Jeg hadde også regnet med det, sier Berntsen, som legger til at statsministeren ble forbannet over motstanden innad i partiet.

Hun var imidlertid ikke inne på tanken om å gå av som Ap-leder.

Fire år etter den bitre striden vedtok Stortinget at hovedflyplassen skulle bygges på Gardermoen.