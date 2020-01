Støre: UD har ikke fagansvar for nye EØS-regler

– Det er ikke UD som har ansvaret for implementeringen, sa Støre.

Arbeiderpartiets leder, som var utenriksminister i den rødgrønne regjeringen, forklarte seg torsdag i Stortingets åpne høring om trygdeskandalen.

Støre slo fast at Utenriksdepartementet ikke er fagdepartement, og at det er andre departementer – i dette tilfellet Arbeids- og sosialdepartementet – som har ansvaret for å gjøre faglige fortolkninger av nytt EØS-regelverk.

– UD gjorde sitt arbeid grundig og innførte reglene i tråd med prosedyrer og tidsfrister. Jeg kan ikke huske diskusjoner og faglige avveininger i denne saken, sa Støre.

Det har også vært stilt spørsmål ved oversettingen av de nye EØS-reglene. Støre viste til at oversettelsen fulgte vanlige prosedyrer og ble gjort av UDs EØS-oversettere, i nært samarbeid med fagdepartementet.

Da den nye trygdeforordningen ble innført, konkluderte den rødgrønne regjeringen med at den ikke ville medføre behov for andre endringer i norsk rett.

