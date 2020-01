Søreide vil orientere Stortinget om Midtøsten-krise

Orienteringen vil skje på et møte i Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité (DUUFK), etter det NTB forstår. Det skal foreløpig ikke være noen planer om en redegjørelse i åpen sal.

SV-leder Audun Lysbakken krevde tirsdag i et brev at Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) ber Stortinget om å få redegjøre om saken.

SV-leder Audun Lysbakken ber regjeringen redegjøre om krisen mellom USA og Iran, og følgene for norske soldater i Irak. Foto: NTB scanpix

Han vil høre mer om «regjeringens syn på krisen mellom USA og Iran» og om «hva som skal skje med det norske styrkebidraget i Irak.»

Situasjonen i Irak har vært svært spent etter at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep i Irak fredag.

«Uklok politikk»

En rekke raketter rammet natt til onsdag basen Ain al-Assad i Irak , hvor blant annet amerikanske styrker og omkring 70 norske soldater holder til.

– Stortinget må få anledning til å diskutere den alvorlige internasjonale situasjonen snarest. Faren for krig er stor, og vår største allierte eskalerer konflikten gjennom aggressiv og uklok politikk, sier Lysbakken til NTB.

– SV mener de norske soldatene må hentes hjem fra Irak. Denne situasjonen viser at det er en stor feil å sende norske styrker til amerikanske militære operasjoner når USA ledes av en fullstendig uforutsigbar president, sier SV-lederen.

Får støtte fra Sp

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad støtter SVs krav.

– Sp synes også det er nødvendig at regjeringen redegjør om denne situasjonen, sier hun til NTB.

– Om det skjer i åpent Storting eller gjennom den utvidede utenrikskomiteen, bør være opp til regjeringen. Men situasjonen kan tilsi redegjørelse begge steder, fremholder Arnstad.

De norske soldatene i Irak har siden 2015 deltatt i den USA-ledede koalisjonen mot ekstremistgruppen IS.

Ap tar opp saken

De utenlandske soldatene er i landet på invitasjon fra irakiske myndigheter. Sist søndag vedtok imidlertid den irakiske nasjonalforsamlingen at koalisjonens styrker må forlate Irak.

– Jeg forutsetter at Stortinget blir konsultert og orientert. Jeg vil ta opp videre behandling når Stortingets utenrikskomité møtes senere i dag, sier Arbeiderpartiets utenrikspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt til NTB onsdag.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ba i en uttalelse 3. januar regjeringen om å endre kurs.

– Vi krever at Solberg-regjeringen umiddelbart avbryter alt militært samarbeid med USA i Midtøsten og trekker alle norske soldater ut av regionen for å unngå at Norge trekkes inn i konflikten, sa han.

