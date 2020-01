Storbritannia innfører brexit-tabu

– Du vil ikke høre det ordet fra mine lepper etter 31. januar, sier tjenestemannen, som vil være anonym.

Det er ventet at den britiske nasjonalforsamlingen vil ratifisere statsminister Boris Johnsons plan for å forlate EU i løpet av de neste to ukene. 31. januar er satt som exit-dato.

Politikerne i London må fortsatt bruke tid og krefter på å framforhandle nye avtaler med unionen, men Johnson og hans team er nå fast besluttet på å gå videre med andre politiske saker. Ordet 'brexit' skal derfor brukes i så liten grad som mulig.

I oppkjøringen til valget i desember, snakket Johnson om lite annet enn brexit. Men i sin juletale til den britiske befolkningen unngikk han ordet helt og holdent. I nyttårstalen nevnte han imidlertid brexit, men bare så vidt.