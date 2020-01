Viken Ap vil ha Dale til E18-forhandlinger

– Vi har uttrykt tydelig, helt siden valget, at vi vil i dialog med ministeren om E18, sier Brenna til avisa.

I plattformen til det rødgrønne flertallet i Viken står det at de ikke vil være økonomisk garantist for utbyggingen av E18, slik prosjektet ser ut i dag.

Dale sendte inn regjeringens bompengeproposisjon, som garanterer finansieringen av prosjektet, før jul. Men til grunn for planene ligger det at Akershus fylkeskommune er garantist for mer enn 15 milliarder kroner, for å gjøre det mulig å ta opp lån.

Akershus opphørte imidlertid gjennom sammenslåingen ved årsskiftet, og Brenna sier til Aftenposten at et forslag til fylkestinget om å trekke den økonomiske garantien er oppe til vurdering. Den samlede regningen på prosjektet er på 16,3 milliarder. 10,5 av disse skal hentes inn gjennom en ny bomring i Bærum.

Fylkeslederen mener at dagens E18-prosjekt har est ut, og at man i stedet bør se på nedskalering av planene, og bygge videre på dagens veiløsning. Samtidig må man beholde målet om byutvikling i Sandvika, mener Brenna.

– For oss er det viktig å bidra til å løse trafikkproblemene vest for Oslo, samtidig som vi veldig tydelig understreker at løsningen må være klimavennlig og ikke innebære så mye bompenger som det kan se ut som at nå blir her, sier hun.