Nok en rød KrF-profil melder seg ut

– Dette er ikke en forhastet beslutning, men noe jeg har tenkt på over tid. Jeg kjenner at dette er riktig for meg nå, men samtidig trist. Det er ikke en beslutning jeg har søkt og ønsket, sier Solli til Vårt Land fredag.

I en kronikk i samme avis forklarer Solli hvorfor hun melder seg ut.

«Jeg tror partiet ikke lenger ønsker å gjøre døren høy og porten vid. Jeg ser en ledelse som styrker sin profil inn mot det kristenkonservative velgersegmentet i landet vårt», skriver hun.

En rekke KrF-ere som sto på tidligere partileder Knut Arild Hareides røde side under partiets retningsvalg for vel ett år siden, har siden forlatt partiet. Som kjent vant den blå siden, som dagens KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sto i spissen for, fram i retningsvalget.