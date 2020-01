KrF kan få listeutfordring med Ropstad

Aust-Agder og Vest-Agder ble ved nyttår slått sammen til nye Agder fylke, men fortsetter inntil videre som to separate valgdistrikter.

Dermed har de politiske partiene flere valg når listene for stortingsvalget i 2021 skal utformes. De kan stille med felles liste, to ulike lister – eller en blanding, for eksempel med felles toppkandidat.

I KrF kan resultatet fort bli at partileder Kjell Ingolf Ropstad blir stående på topp i begge de to gamle Agder-fylkene, ifølge avisa Fædrelandsvennen.

I dag er han nemlig valgt inn på Stortinget på et utjevningsmandat fra Aust-Agder. Det er et vesentlig mer usikkert sete enn Vest-Agder, der normalen har vært at KrF får minst ett direktemandat.

Kommer han kun på topp i Aust-Agder, risikerer han å falle ut av Stortinget.

– Å sikre vår partileder må være viktig for den strukturen vi velger. Det er min mening, sier KrFs fylkesleder Per Sverre Kvinlaug til Fædrelandsvennen.

– Han er vår partileder og mitt syn er at det må telle tungt inn når vi velger struktur, sier han.