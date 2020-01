Østerrikes nye blågrønne regjering med ambisiøse klimamål

Den historiske koalisjonen består av høyrepartiet ÖVP og De grønne. Mens ÖVP får ti ministerposter, får De grønne fire, opplyste påtroppende statsminister Sebastian Kurz torsdag.

De grønne får blant annet ansvar for miljødepartementet, justisdepartementet og sosialdepartementet, mens blant annet forsvarsdepartementet, utenriksdepartementet, innenriksdepartementet og finansdepartementet går til ÖVP.

Regjeringssamarbeidet kom på plass tre måneder etter at Østerrike holdt nyvalg som følge av at Kurz' forrige regjering brøt sammen. Da samarbeidet han med ytre høyre-partiet FPÖ.

I valget i høst gikk både ÖVP og De grønne fram.

Fornybar strøm

I avtalen mellom de to partiene går det fram at de har en målsetting om at all elektrisitet skal komme fra fornybare kilder innen 2030. Ti år senere – i 2040 – skal Østerrikes CO2-regnskap etter planen gå i null.

En annen viktig sak er skattekutt. Inntektsskatten for lavtlønnede senkes fra 25 til 20 prosent.

I tillegg blir det forbudt for jenter under 14 år å gå med hijab og skaut på skolen. Det er også enighet om at varetektsfengsling skal kunne brukes som forebyggende tiltak for personer som regnes som farlige.

Ulike kjernesaker

Det har aldri tidligere vært et blågrønt regjeringsprosjekt i Østerrike på nasjonalt nivå. Mens Kurz står for en streng innvandringspolitikk og markedsliberalisme, legger De grønne vekt på flerkultur og miljøvern.

Det antas at innvandring har vært blant de vanskeligste sakene under de flere uker lange forhandlingene.

Ifølge regjeringsavtalen er de to partiene enige om en ny «innvandringsstrategi». Målet er å skape et tydeligere skille mellom arbeidsinnvandring og flyktninger. Blant annet skal det bli lettere for innvandrere å få arbeid i Østerrike.

Regjeringsplattformen må godkjennes på De grønnes landsmøte. Det er ventet å skje lørdag.