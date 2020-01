Netanyahu ber om immunitet

Netanyahu er tiltalt for bestikkelser, svindel og tillitsbrudd. Onsdag opplyste han at han vil søke den israelske nasjonalforsamlingen om immunitet mot straffeforfølgelse i alle de tre sakene mot ham.

Komiteen som skal ta stilling til søknaden, har imidlertid ikke fungert siden valget i april. Den vil trolig heller ikke bli operativ før etter valget i mars, skriver Haaretz.

Først når komiteen har sagt sitt, og søknaden om immunitet er behandlet av en samlet nasjonalforsamling, vil tiltalen mot Netanyahu ifølge avisen eventuelt kunne bli oversendt domstolene.

Dersom de folkevalgte bestemmer seg for å innvilge immunitet i en eller flere av sakene, vil både Israels riksadvokat Avichai Mandelblit og andre kunne bringe spørsmålet om immunitet inn for israelsk høyesterett.

Politisk kaos

70 år gamle Netanyahu, som er Israels lengst sittende statsminister, skrev i desember 2018 ut nyvalg etter at forsvarsminister Avigdor Lieberman og hans parti Yisrael Beiteinu forlot regjeringskoalisjonen.

Likud gikk seirende ut av valget i april i fjor, men Netanyahu greide ikke å samle nok støtte blant partiets høyrenasjonalistiske og ultraortodokse støttespillere til å kunne danne ny regjering.

I september ble det på nytt holdt valg, men utfallet ble det samme. Verken Likud eller sentrumsalliansen Blått og hvitt, under ledelse av tidligere forsvarssjef Benny Gantz, maktet å samle en styringsdyktig koalisjon.

– Kuppforsøk

2. mars er det derfor klart for det tredje valget på under ett år i Israel, og Mandelblit har slått fast at Netanyahu kan styre videre til etter dette, den alvorlige tiltalen til tross.

Netanyahu hevder selv å være utsatt for kuppforsøk og politisk heksejakt og kaller anklagene i tiltalen for grunnløse.

– Jeg ønsker å lede Israel videre i mange år for å oppnå en historisk suksess, sa han da han onsdag varslet at han søker om immunitet.