– Julaften er høytid for tortur i norske fengsler

I juni slo Sivilombudsmannen Aage Thor Falkanger alarm om isolasjonsbruken i fengslene. Norske myndigheter har over flere år fått internasjonal kritikk for bruken av isolasjon fra både FNs torturkomité og Europarådets torturkomité.

I fengslene er hver fjerde innsatt innelåst på sin egen celle 16 timer eller mer i døgnet på hverdager, ifølge Sivilombudsmannen. I helgene er omfanget større.

Både norsk lov og internasjonale menneskerettighetstandarder brytes med dagens praksis.

– Tortur og umenneskelig behandling

SV-politiker Petter Eide frykter neste års budsjett vil føre til mer isolasjon i fengslene. Siden 2015 frem til 2019 kuttet regjeringen 127 millioner kroner i Kriminalomsorgen.

I neste års budsjett er det foreslått å kutte ytterligere 25 millioner.

Nå advarer han mot at den nært forestående høytiden vil være alt annet enn gledelig i norske fengsler.

– Julaften er høytid for tortur og umenneskelig behandling i norske fengsler. De ansatte i fengslene ser kritisk frem til juletiden da det vil være ferieavvikling og røde dager som i praksis vil bety enda mer isolasjon og umenneskelig behandling, sier han til ABC Nyheter.

SV-politikerne gir den såkalte ABE-reformen, avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, mye av skylden for isoleringsproblemene.

– Den har ført til færre ansatte og mindre rehabiliteringsprogrammer i fengslene, men også mer innelåsing av de innsatte. De kuttene man har gjort har fått menneskerettslige konsekvenser.

Vil koste 500 millioner



I en rapport levert til Kriminalomsorgsdirektoratet i mai, kommer det frem at det trengs 620 nye ansatte i fengslene for å løse isolasjonsproblemet.



Kostnadsrammen vil være rundt 500 millioner kroner.



I rapporten kommer det fram at av 4000 innsatte har over 200 av dem mindre enn to timer fellesskap med andre, mens 800 har mindre enn åtte timer.



I Sverige og Danmark har innsatte krav på minst 12 timer ute av cellen hver dag, mens det i den norske straffegjennomføringsloven heter: «Innsatte skal så langt det er mulig få oppholde seg i friluft hver dag».

– Stygg ripe i lakken



I januar fikk Norge refs av Europarådets torturkomité for bruk av isolasjon. Komiteen viste til at flere fanger ved Bergen fengsel hadde blitt holdt innelåst på rommene sine i 22–23 timer per døgn, selv om fengselsbetjentene ikke så på dem som noen sikkerhetsrisiko, og selv om det ikke forelå noe juridisk grunnlag.

Eide mener kuttene først og fremst har gått ut over de innsatte.

– Det er forferdelig for dem det gjelder, men det er i tillegg en stygg ripe i lakken til Norge som en forkjemper for menneskerettigheter, sier Eide.



Bygninger får skylden



Under budsjettmøtet i Justiskomiteen på Stortinget forrige uke viste justisminister Jøran Kallmyr til at isolasjonsproblemene handler om bygningsmessige forhold - ikke for få ansatte i fengslene.

– Dette budsjettet vil føre til mindre umenneskelig behandling i fengsel. Men en av de store utfordringene Sivilombudsmannen også har pekt på, er ikke noe vi kan ordne på ett enkelt budsjett. Det handler om bygningsmessige forhold, sa Kallmyr.

Regjeringen har derfor satt av 17,5 millioner til planlegging av et nytt fengsel i Oslo. Det er også satt av 22 millioner til rehabilitering av Ila fengsel

Eide er ikke enig i at dårlige bygg er grunnen til problemene.

– Det er rett og slett tull og tøys. Fengselsledelsen rundt omkring sier at det er for få folk på jobb. Det går ikke an å vente på å få bygget nye og moderne fengsler, for på den måten å si at vi blir kvitt isolasjonsproblemet, sier han.

Og følger opp:



– Det de på kort sikt er nødt til å gjøre er å få inn tilstrekkelig nok ansatte i fengslene så vi kan unngå praksisen som er nå.



– Forbanna og frustrerte



Forbundsleder i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund, Asle Aase, sier til ABC Nyheter at han reagerer på Kallmyrs fremstilling om at et nytt fengsel vil løse problemene.

– Jeg tror mange ble både forbanna og frustrerte over det som ble sagt av justisministeren. Han kan umulig ha lest kritikken fra Sivilombudsmannen om isolering. Han tar fullstendig feil om han tror isolering kun er et problem i Oslo. Det skjer over hele landet, sier han.

Samtidig kommer han med kritikk av den sittende justisministeren.

– Statsråden tar oss ikke på alvor. Vi ønsker en anerkjennelse og forståelse for den virkelighetsbeskrivelsen som de ansatte går i. Jeg synes ikke vi får nok forståelse, sier han.