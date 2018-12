Juncker ber britene ta seg sammen

Britene må skjerpe seg og slutte å innbille seg at det er opp til EU å løse alle britenes problemer, mener EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker.

– Jeg synes det er urimelig at deler av det britiske folk tilsynelatende tror at det er helt og holdent opp til EU å finne en løsning på alle fremtidig britiske problemer, sier Juncker til den tyske avisa Welt am Sonntag.

– Min oppfordring er: Ta dere sammen. Fortell oss hva dere vil. Våre forslag har ligget på bordet i månedsvis, sier Juncker.

EU og Storbritannia ble enige om et avtaleforslag tidligere i høst, men avtalen har møtt voldsom motstand i Underhuset i London. Det fikk statsminister Theresa May til å utsette en planlagt avstemning.

Sjansespill

Storbritannias handelsminister Liam Fox advarer i et intervju med The Sunday Times om at brexit faktisk kan bli avlyst hvis avtalen nedstemmes. Fox, som er en markant brexit-tilhenger, anslår at det er 50 prosent sjanse for at britene forlater EU dersom Mays avtale ikke får flertall.

May har sagt at hun ønsker ytterligere avklaringer fra Brussel om planene for irskegrensa før skilsmisseavtalen etter planen skal opp til avstemning i Underhuset midten av januar.

Labour har anklaget May for å hale ut tida for å forsøke å tvinge de folkevalgte til å støtte avtalen framfor å risikere at britene forlater EU uten en avtale.

– Jeg har et inntrykk av at flertallet av de britiske parlamentsmedlemmene har dyp mistillit til EU og May, sier Juncker.

Respekt for folkeavstemningen

EU-kommisjonens president avviser anklager om at Brussel selv haler ut tiden i håp om å hindre en brexit.

– Vi vil bare ha klarhet om de fremtidige forbindelsene. Og vi respekterer resultatet av folkeavstemningen, sier Juncker.

Blir avtalen forkastet i Parlamentet, kan det bli aktuelt å utsette brexit for eksempel for å gi britene tid til å holde valg eller gjennomføre en ny folkeavstemning. Men det vil bli vanskelig for EU å utsette lenger enn til juni. Da tiltrer nemlig det nye EU-parlamentet.

Storbritannia skal forlate EU ved midnatt den 29. mars 2019. Et vedtak om utsettelse vil kreve enstemmighet.