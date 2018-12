Politisk drama i Israel: Nytt høyreparti dannes

To fremtredende ministre forlater det ultranasjonalistiske partiet Jødisk hjem for å danne et nytt høyreparti foran nyvalget i Israel.

Jødisk hjem, som ligger på ytre høyreside i israelsk politikk, er en del av Benjamin Netanyahus koalisjonsregjering.

Utdanningsminister Naftali Bennett forlater nå partiet, som han har ledet siden 2012.

Sammen med partiets nestleder og justisminister Ayelet Shaked kunngjorde Bennett lørdag kveld at det nye partiet – som skal hete Nye høyre – skal favne bredere og appellere både til sekulære og religiøse velgere.

Jødisk hjem har åtte plasser i nasjonalforsamlingen Knesset og er spesielt populært blant religiøse israelere og bosettere på den okkuperte Vestbredden. Partiet har imidlertid stagnert på meningsmålingene og mislyktes med å sanke stemmer fra sekulære velgere.

Les også: Måling spår seier for høyresiden i Israel

Palestina-motstand

Nye høyre har imidlertid en politiske plattform som ligner på det gamle partiets, blant annet er de imot opprettelsen av et palestinsk stat. På lørdagens pressekonferanse sa Bennett at religiøse sionistiske velgere er for nært knyttet til Netanyahu til å svikte Likud-statsministeren ved valget.

– Netanyahu har forstått at det religiøse sionistsamfunnet er i lomma hans, og uansett hvordan han behandler dem, kommer de til sjuende og sist til å følge ham, sa utdanningsministeren.

Netanyahus parti svarer med å si at de som vil sikre at den neste regjeringen ledes av ham og ikke venstresiden, er nødt til å stemme «bare på Likud».

Forsvarsminister gikk av

Netanyahus regjeringskoalisjon sto igjen med et knappest mulig flertall i Knesset da forsvarsminister Avigdor Lieberman forlot regjeringen i november.

Statsministeren er under etterforskning for en rekke forhold, og israelsk politi mener han bør tiltales for korrupsjon og økonomisk utroskap.

En fersk meningsmåling viser at Netanyahus høyreparti Likud ligger best an foran valget i april, og vil ende opp med 30 av de 120 representantene i Knesset, like mange som i dag. På andreplass i målingen lå et nystiftet parti ledet av Israels tidligere forsvarssjef Benny Gantz.

Valget i Israel holdes 9. april.