Italia godkjenner revidert budsjett etter EU-strid

Italias nasjonalforsamling har gitt grønt lys til statsbudsjett for neste år etter at EU avviste det opprinnelige forslaget på grunn av et stort underskudd.

Det siste forslaget, som ble lagt fram av den høyrepopulistiske regjeringskoalisjonen, ble godkjent i senatet like før jul. Sent lørdag kveld ble budsjettet vedtatt i underhuset, også der uten debatt. 327 stemte for og 228 imot.

EU avviste i oktober det første utkastet til italiensk budsjett. Grunnen var at EU-kommisjonen mente italienerne hadde lagt opp til en altfor stor pengebruk, gitt landets svulmende statsgjeld.

Italia hadde lagt opp til et underskudd på 2,4 prosent. I det reviderte budsjettet, som EU-kommisjonen godkjente i desember, var underskuddet kuttet til 2,04 prosent.

Italias statsgjeld ligger i dag på over 130 prosent av BNP, mer enn det dobbelte av eurosonens maksgrense på 60 prosent. EU-kommisjonen advarer om at også det reviderte budsjettforslaget har urovekkende sider.

Et nøkkelgrep i kompromisset er nemlig at Italia har utsatt innføringen av to nøkkelreformer, slik at reformene får mindre utslag på budsjettet i 2019. Men disse reformene vil fortsatt koste dyrt når de får full effekt i framtida.

De to reformene er en pensjonsreform og innføring av borgerlønn for fattige.

Disse reformene har vært helt sentrale valgløfter for Femstjernersbevegelsen og Ligaen, de to populistpartiene som nå har overtatt regjeringsmakten i Italia.