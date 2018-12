Optimistiske toner fra Trump og Xi etter telefonsamtale

Både USAs president Donald Trump og hans kinesiske motpart president Xi Jinping uttrykker optimisme etter å ha snakket om handelskrigen på telefon.

– Hadde nettopp en lang og veldig god samtale med president Xi av Kina, tvitrer Trump lørdag.

– Det er svært god framgang om avtalen. Hvis den inngås, blir den veldig omfattende, den kommer til å dekke alle temaer, områder og stridsspørsmål. Stor framgang gjøres nå! skriver presidenten videre.

Xi fortalte på sin side Trump at Kina legger stor vekt på å bedre forholdet til USA, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

Xi «oppmuntrer til og støtter fremtidige samtaler» mellom USA og Kina og håper på positive resultater, heter det videre.

Våpenhvile

Siden Trump i vår begynte å reise tollbarrierer mot Kina for å få ned USAs store handelsunderskudd med landet, har Washington og Beijing innført økt toll på varer for over 300 milliarder dollar i handelen dem imellom. Den fastlåste handelskonflikten har begynt å ramme profitten og bidratt til uro i markedene.

Forholdet begynte å tine opp da Xi og Trump tidlig i desember ble enig om en 90 dager lang pause i tollkrigen. I perioden fram til 1. mars skal landene forsøke å forhandle fram en avtale som regulerer handelen, og i mellomtiden skal det ikke innføres nye tollsatser.

«Avgjørende stadium»

Etter telefonsamtalen med Trump lørdag sier Xi at han håper «begge lag så snart som mulig kan møtes på halvveien og inngå en avtale som gagner begge land og verden». Forholdet mellom USA og Kina er nå på et avgjørende stadium, sa presidenten ifølge Xinhua.

På tross av den såkalte våpenhvilen er investorer fortsatt ikke overbevist om at de vil trappe ned konflikten. Tollkrigen har sammen med blant annet dempet vekst, delvis stenging av USAs statsapparat, økt amerikansk styringsrente og Trumps verbale angrep på sentralbanken, bidratt til uro på globale markeder i desember.

Amerikansk ris

Forhandlingsdelegasjoner fra de to landene har planlagt å møtes til handelssamtaler i januar, opplyste Kina torsdag. Fredag ble det klart at kinesiske myndigheter åpner import av ris fra USA. Det ble de to landene etter årelange forhandlinger enige om for over ett år siden, men tollkrigen har gjort at importen av amerikansk ris aldri kom i gang.

Tidligere i måneden kunngjorde kinesiske myndigheter at importen av amerikanske soyabønner var gjenopptatt, og det ble også opplyst at landet fra årsskiftet fryser ekstratollen som er innført på amerikanske biler og bildeler.

