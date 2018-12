Carl I. Hagen spurte om riksrett for bedragerisiktet partifelle

Tidligere partileder Carl I. Hagen (i midten) ba Riksadvokaten vurdere riksrett for sin bedragerisiktede partifelle Mazyar Keshvari (til venstre). Her er de to fotografert ved siden av hverandre under fylkesårsmøtet i Oslo Frp i 2014. Til høyre Sylvi Listhaug. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix