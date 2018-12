Waras samboer anmelder teater

Justisminister Tor Mikkel Waras samboer anmelder Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen «Ways of Seeing».

Samboeren Laila Anita Bertheussen bekrefter til VG at hun leverte anmeldelsen 18. desember. Teateret skal ifølge avisen være anmeldt for hensynsløs atferd, krenkelse av privatlivets fred og ulovlig bruk av fast eiendom.

Oslo politidistrikt bekrefter at de har fått inn anmeldelsen.

Bakgrunnen er teaterstykket « Ways of Seeing » som ble fremført i slutten av november. I stykket omtales navngitte politikere og det vises filmede innslag av blant annet husene til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og stortingsrepresentant og partikollega Christian Tybring-Gjedde.

6. desember ble huset og bilen til Tor Mikkel Wara tagget med ordet rasist og tegning av et hakekors. I tillegg hang en hyssing ut av bensintanken på bilen hans. Tybring-Gjedde sa da at det var nærliggende å tro at dette kunne knyttes til teaterforestillingen.

Teaterets kommunikasjonssjef Sara Wegge sier de først vil kommentere saken når de har fått den fullstendige anmeldelsen av politiet.