Ropstad ønsker Hareide som statsråd

Kjell Ingolf Ropstad (33) ønsker å ha med seg Knut Arild Hareide (46) inn i en blå regjering. Hareide takker foreløpig nei, ifølge VG.

– Det vil være en styrke for regjeringen hvis han blir statsråd, sier Ropstad til avisen.

Ropstad og Hareide sto på hver sin side i kampen om KrFs retningsvalg tidligere denne høsten, hvor Ropstad gikk seirende ut med 98 mot 90 stemmer for at partiet skal innlede sonderinger om deltakelse i dagens borgerlige regjering.

Ropstad legger imidlertid ikke skjul på at han gjerne ønsker å tilby Hareide en ministerpost for å samle partiet etter den omdiskuterte avstemningen på landsmøtet i november, og begrunner det med at Hareide er KrFs beste politiker.

Hareide takker foreløpig nei til tilbudet.

– Det er selvsagt hyggelig med en slik omtale fra Kjell Ingolf. Det setter jeg pris på. Jeg har tidligere uttalt at det ikke er naturlig for meg å bli statsråd i Solbergs nye firepartiregjering. Det er ikke endret. Men jeg vil selvsagt gjøre en jobb for KrF på best mulig måte, sier han.

KrFs retningsvalg førte til at partiet skal gå inn i regjeringsforhandlinger med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre på nyåret. Hareide ønsket som kjent en annen kurs for KrF og går av som partileder dersom partiet går i regjering med de borgerlige partiene.