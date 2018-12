Ny ordkrig mellom Erdogan og Netanyahu

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Israels statsminister Benjamin Netanyahu viklet seg inn i en ny ordkrig søndag der de skjelte hverandre huden full.

Forholdet mellom de to landene har vært spent i hele år av en rekke grunner, blant annet en omstridt lov som ble vedtatt i Knesset i juli som definerer Israel som det jødiske folks nasjon.

– Du er en ond undertrykker som styrer statsterror, sa Erdogan om den israelske statsministeren.



I en TV-sendt tale beskyldte han også Israel for å okkupere Palestina og begå massakrer og forbrytelser mot menneskeheten.

Ordkrigen startet da Erdogan lørdag advarte unge tyrkere mot å sparke en fallen fiende. – Dere er ikke jøder i Israel, sa han.

Det førte til at Netanyahu på Twitter ba Erdogan om ikke å preke til Israel, han som okkuperer Nord-Kypros og massakrerer kvinner og barn i kurdiske landsbyer, i og utenfor Tyrkia.

Spenningen mellom de to landene økte ytterligere etter at Tyrkia sendte Israels ambassadør hjem i mai. Det skjedde etter at israelske styrker hadde drept mange demonstranter på Gazastripen.

Trass i stadige ordkriger og feider er det sterke økonomiske bånd og en robust handel mellom de to landene.