Cubas nasjonalforsamling godkjente lørdag utkastet til en ny grunnlov med overveldende flertall.

583 av nasjonalforsamlingens 602 medlemmer stemte for utkastet, mens de siste 19 ikke var til stede, melder regjeringens offisielle organ Granma.

Utkastet til den nye grunnloven, som erstatter grunnloven fra 1976, skal nå legges til folkeavstemning 24. februar.

Den nye grunnloven skiller seg fra den gamle ved at den blant annet ikke nevner visjonen om et kommunistisk samfunn, selv om den viser til at det politiske systemet er sosialistisk og at kommunistpartiet har en ledende rolle.

Utkastet anerkjenner også retten til privat eiendom, rollen som markedet spiller, og viktigheten av utenlandske investeringer.

Paragrafer som ville ha åpnet for likekjønnet ekteskap, ble imidlertid fjernet fra utkastet etter press fra landets evangeliske kirker.