Nedtonede førjulsprotester i Frankrike

De gule vestene har for sjette helg på rad demonstrert over hele Frankrike. I hovedstaden Paris gikk det imidlertid betydelig roligere for seg enn tidligere.

Byen har flere lørdager på rad vært preget av kaos, vold, opptøyer og stengte butikker og turistattraksjoner i forbindelse med storstilte demonstrasjoner i regi av bevegelsen de gule vestene. Denne lørdagen var det imidlertid annerledes. Trafikken gikk som normalt, og mesteparten av butikkene, med unntak av noen få luksusforretninger, holdt åpent i den travle førjulshelgen. Det gjorde også Eiffeltårnet og andre turistattraksjoner som har blitt tvunget til å stenge under tidligere demonstrasjoner. Til sammen anslo politiet lørdag formiddag at rundt 800 demonstranter hadde deltatt i protestaksjoner i Paris. Om lag 20 demonstranter samlet seg ved Triumfbuen, der politiet tidligere har måttet ta i bruk tåregass og skjold for å bryte opp tusenvis av demonstranter. Rundt 200 deltok i protester ved turistområdet Montmartre og Sacre Coeur-basilikaen. Ved 13-tiden lørdag ettermiddag var det ennå ikke meldt om sammenstøt eller pågripelser i den franske hovedstaden. Versailles stengt før ny protesthelg i Frankrike LES SAKEN Versailles stengt I den nærliggende byen Versailles valgte myndighetene å ta flere forholdsregler etter at det dukket opp et Facebook-arrangement laget av de gule vestenes leder Eric Drouet der det ble tatt til orde for å holde lørdagens protestaksjon der. Rundt 1.400 mennesker var påmeldt, og 8.000 hadde meldt interesse. Som følge av dette ble det besluttet at Slottet i Versailles skulle holde stengt gjennom lørdagen. Slottet er en kjent turistattraksjon og var i sin tid hjemsted for flere franske kongelige, deriblant kong Ludvig XVI, som ble halshogd av den revolusjonære giljotinen i 1973. Veiblokader og dødsfall Demonstrasjoner var også planlagt i Lyon, Toulouse, Orleans og Bretagne, men lørdag formiddag hadde politiet ikke kommet med noe nasjonalt anslag på hvor mange som deltok. En bilfører mistet livet i en trafikkulykke i Perpignan i Sør-Frankrike natt til lørdag, etter å ha kollidert med en lastebil i en rundkjøring som var blokkert av de gule vestene. Det er det tiende dødsfallet som kan kobles til de gule vestenes protestaksjoner i Frankrike. Utover dette var det ikke meldt om skadde i forbindelse med lørdagens protester. Macron til de gule vestene: – Dere har rett LES SAKEN Dødsfallet skjedde ved en veiblokade demonstrantene hadde satt opp. Lignende blokader er satt opp flere steder i Frankrike, deriblant langs grensa mot Spania. Franske gendarmer lyktes imidlertid lørdag med å fjerne de rundt 50 demonstrantene som hadde samlet seg der. Det ble også meldt om veiblokader langs grensa mot Belgia, men til sammen har antallet veiblokader gått ned i løpet av uka etter at fransk politi har brutt dem opp én etter én. Ettergivelser Demonstrasjonene ledet av grasrotbevegelsen de gule vestene begynte som en protest mot økte drivstoffavgifter, men har utviklet seg til en bredere bevegelse med krav om bedre levekår for vanlige franskmenn. På det meste deltok 282.000 mennesker da protestene brøt ut 17. november, men antallet demonstranter har falt jevnt og trutt siden da. Sist helg deltok rundt 66.000 på landsbasis. Nedgangen i antall demonstranter har skjedd parallelt med at den franske regjeringen har gitt etter for deler av de gule vestenes krav. Fredag godkjente den franske nasjonalforsamlingen en rekke tiltak fra president Emmanuel Macron som skal bedre situasjonen for pensjonister og lavtlønte. Etter planen skal tiltakene bli iverksatt allerede tidlig i 2019.