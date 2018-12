NBA-stjerne beskylder NFL-eiere for slavementalitet

Basketballstjernen LeBron James mener det hersker en slavelignende mentalitet i verdens beste liga for amerikansk fotball, NFL.

James, som til daglig spiller for Los Angeles Lakers, kom med den krasse uttalelsen i sitt eget talkshow på HBO fredag. Der beskyldte han NFL-eierne for å være for kontrollerende overfor spillerne som de siste årene har forsøkt å rette søkelyset på sosial urettferdighet i USA.

– I NFL er det en gruppe med gamle, hvite menn som eier klubbene og som har slavementalitet, hevder LeBron James.

Flere NFL-spillere har de siste årene valgt å gå ned på kne når nasjonalsangen spilles før kampene. Knelingen har vært en del av en aksjon mot politivold og rasediskriminering siden 2016. Det startet med at den fargede San Francisco 49ers-spilleren Colin Kaepernick gikk ned på ett kne i protest mot politiets behandling av minoriteter.

For å få spillerne til å slutte med dette, innførte NFL tidligere i år bøter til spillere som kneler.

Kaepernick, som i dag er klubbløs, har saksøkt den amerikanske ligaen for å konspirere mot ham og sørge for at ingen klubber vil ansette ham.

I talkshowet roste LeBron James NBA-toppen Adam Silver for å være mer åpen mot NBA-spillere som engasjerer seg i samfunnsdebatten i USA.

